Square Enix a enfin levé le voile : Final Fantasy VII Remake Intergrade arrivera sur Nintendo Switch 2 le 22 janvier 2026. Jusqu’ici fortement suggérée, l’arrivée des autres remakes de la saga sur la console est désormais officielle. Final Fantasy VII Rebirth sortira également sur Switch 2, tout comme le troisième et dernier épisode de la trilogie. Pour ces deux derniers, il faudra toutefois patienter avant d’obtenir des dates précises.

Après avoir quitté Midgar, la cité du Mako, Cloud et ses compagnons s’élancent dans un vaste monde ouvert, brisant les chaînes du destin pour vivre une aventure inédite. À dos de chocobos, ils traverseront plaines et vallées, découvrant les secrets de la planète et affrontant de nouveaux dangers.

Le Lifestream, source de vie drainée sans scrupules par la Shinra, est plus que jamais menacé. Tandis que Zack Fair lutte pour sa survie aux abords de Midgar, les mystérieuses figures en noir transportent les restes de Jénova, et les Armes, gardiens de la planète, s’éveillent face au danger imminent. Dans l’ombre, Sephiroth tisse ses plans, redéfinissant une fois de plus le destin de tous.

La trilogie Final Fantasy VII Remake

Cette trilogie réinvente le RPG culte sorti en 1997, exploitant les technologies modernes pour offrir une nouvelle vision du mythe.

Final Fantasy VII Remake , paru en 2020, a rencontré un immense succès critique et commercial avec plus de 7 millions d’unités écoulées.

, paru en 2020, a rencontré un immense succès critique et commercial avec plus de 7 millions d’unités écoulées. Final Fantasy VII Rebirth poursuivra l’histoire en 2026.

poursuivra l’histoire en 2026. Le troisième volet, encore sans date, viendra conclure cette ambitieuse revisite.

Les joueurs Switch 2 pourront donc profiter de l’intégralité de la trilogie, avec une expérience technique pensée pour tirer parti de la puissance de la nouvelle console de Nintendo.