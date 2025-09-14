Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
- War Mongrels – 14.5GB
- Towa and the Guardians of the Sacred Tree – 5.9GB
- LumineNight – 5.8GB
- Formula Legends – 5.3GB
- Super Mario Galaxy – 3.3GB
- LEGO Voyagers – 3.2GB
- Super Mario Galaxy 2 – 2.6GB
- Illusion of Itehari – 2.4GB
- Hyke:Northern Light(s) – 2.0GB
- Marisa of Liartop Mountain – 1.8GB
- Wander Stars – 1.6GB
- QQQbeats – 1.4GB
- Platypus Reclayed – 1.4GB
- Strange Antiquities – 1.4GB
- DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party – 1.4GB
- Gangsters in Love – 1.3GB
- Korean Drone Flying Tour Daechon Beach – 1.1GB
- Folly of the Wizards – 1.0GB
- All of You – 1.0GB
- Gang Wars: Cards and Bullets – 1.0GB
- Contraband Border Police Simulator – 882MB
- Hidden Cats in Tokyo – 881MB
- Extinction Rifts – 853MB
- Meatshaker – 807MB
- The Blogger: Pumpkins and Witches – 741MB
- Rolling Star – 571MB
- King of Ping Pong: Megamix – 529MB
- Puzzle Quest: Immortal Edition – 475MB
- Alphadia 3 – 423MB
- BooBooBooster – 417MB
- Cross Pix 3 – 275MB
- Pocket Nook – 270MB
- Zoe Begone – 264MB
- Backyard Pirates – 262MB
- Bad Cat – 254MB
- Band Girl – 253MB
- Fling It Shoe Kicking – 252MB
- Temari Trials – 131MB
- Brain Training Art Puzzle – 124MB
- Cat Needs – 88MB
- Earthion – 50MB
- Eggconsole Daidssaou PC-8801 – 38MB
Laisser un commentaire