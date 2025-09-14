Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

War Mongrels – 14.5GB

Towa and the Guardians of the Sacred Tree – 5.9GB

LumineNight – 5.8GB

Formula Legends – 5.3GB

Super Mario Galaxy – 3.3GB

LEGO Voyagers – 3.2GB

Super Mario Galaxy 2 – 2.6GB

Illusion of Itehari – 2.4GB

Hyke:Northern Light(s) – 2.0GB

Marisa of Liartop Mountain – 1.8GB

Wander Stars – 1.6GB

QQQbeats – 1.4GB

Platypus Reclayed – 1.4GB

Strange Antiquities – 1.4GB

DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party – 1.4GB

Gangsters in Love – 1.3GB

Korean Drone Flying Tour Daechon Beach – 1.1GB

Folly of the Wizards – 1.0GB

All of You – 1.0GB

Gang Wars: Cards and Bullets – 1.0GB

Contraband Border Police Simulator – 882MB

Hidden Cats in Tokyo – 881MB

Extinction Rifts – 853MB

Meatshaker – 807MB

The Blogger: Pumpkins and Witches – 741MB

Rolling Star – 571MB

King of Ping Pong: Megamix – 529MB

Puzzle Quest: Immortal Edition – 475MB

Alphadia 3 – 423MB

BooBooBooster – 417MB

Cross Pix 3 – 275MB

Pocket Nook – 270MB

Zoe Begone – 264MB

Backyard Pirates – 262MB

Bad Cat – 254MB

Band Girl – 253MB

Fling It Shoe Kicking – 252MB

Temari Trials – 131MB

Brain Training Art Puzzle – 124MB

Cat Needs – 88MB

Earthion – 50MB

Eggconsole Daidssaou PC-8801 – 38MB