Depuis leur annonce officielle, les Game-Key Cards de la Switch 2 ont fait couler beaucoup d’encre.

Ces cartes, qui contiennent une licence numérique permettant de télécharger un jeu au lieu du logiciel lui-même, sont vivement critiquées par les joueurs attachés au support physique et à la préservation des jeux vidéo. Pourtant, Masakazu Sugimori, compositeur et ancien développeur chez Capcom, a récemment pris position en faveur de Nintendo et de cette initiative controversée.

Dans un message publié sur X le 9 septembre, Sugimori explique que, selon lui, les Game-Key Cards participent à la protection de l’industrie vidéoludique et du divertissement numérique dans son ensemble.

Sugimori reconnaît que l’une des critiques les plus légitimes est le risque qu’un jeu acheté devienne injouable si l’éditeur en décide ainsi. Mais il nuance :

« Les biens non numériques peuvent-ils être utilisés éternellement ? Dans la plupart des cas, non. Les objets physiques ont une durée de vie et finissent par se détériorer. Les biens numériques, eux, n’ont pas de durée de vie. »

C’est précisément cette absence d’« usure naturelle » qui, selon lui, justifie la stratégie de Nintendo.

Les arguments avancés par Sugimori

L’ancien développeur détaille plusieurs points qui, à ses yeux, expliquent les récentes décisions de la firme de Kyoto :

Game-Key Cards : un moyen de lutter contre le piratage et de réduire le risque de stocks invendus pour les éditeurs.

: un moyen de et de pour les éditeurs. Hausse du prix des jeux : face à l’augmentation des coûts de développement, Nintendo a ouvert la voie avec des tarifs plus élevés (comme le très commenté Mario Kart World à 80 $ ), permettant aux autres studios en difficulté de suivre.

: face à l’augmentation des coûts de développement, Nintendo a ouvert la voie avec des tarifs plus élevés (comme le très commenté ), permettant aux autres studios en difficulté de suivre. Fermeture des services en ligne sur anciens matériels : cela fixe une « durée de vie » et facilite le portage des jeux sur les nouvelles plateformes, assurant ainsi leur continuité.

Sugimori insiste sur le fait qu’il ne croit pas à une démarche motivée par la seule cupidité. Il rappelle que Nintendo dispose déjà de réserves financières colossales, ce qui rend peu probable une volonté de maximiser les profits à tout prix. À ses yeux, la firme cherche plutôt à créer un cadre qui protège les éditeurs et encourage d’autres acteurs du marché à suivre la même voie.

« Quand Nintendo prend l’initiative, il devient plus facile pour les autres entreprises de faire de même et de se protéger. C’est un fait. »