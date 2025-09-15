La bande-son de FC 26 comprend plus de 100 titres d’artistes emblématiques du monde entier, dont Ed Sheeran, Fred again.., Skepta, JENNIE, PinkPantheress et le footballeur professionnel Moise Kean (KMB).

Écoutez l’intégralité de la bande-son d’EA SPORTS FC™ 26 sur Spotify et sur la plupart des plateformes de streaming.

Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA) dévoile aujourd’hui la tant attendue bande-son d’EA SPORTS FC™ 26, poursuivant ainsi plus de 20 ans d’héritage qui ont influencé le paysage musical mondial. Fidèle à sa tradition de mettre en avant les futures têtes d’affiche et icônes culturelles, la bande-son de cette année rassemble 109 titres issus de plus de 30 pays, portés par des artistes mondialement reconnus comme par des talents émergents, dont l’international italien Moise Kean, connu sur scène sous le nom de KMB, qui devient le premier footballeur professionnel à figurer sur une bande originale FC. Tous ces morceaux donneront le ton d’EA SPORTS FC 26, dont la sortie est prévue le 26 septembre.

“Depuis plus de deux décennies, la bande-son EA SPORTS FC façonne la culture mondiale en faisant découvrir à des millions de joueurs de nouveaux morceaux, artistes et genre.” déclare Steve Schnur, Directeur exécutif mondial et Président de la division Musique d’Electronic Arts. “FC 26 est notre bande-son la plus audacieuse et la plus diversifiée à ce jour – faisant écho à la voix de la communauté FC 26 à travers la musique et la culture.”

La sélection inédite de cette année réunit notamment des titres du double lauréat des Grammy Awards Fred again.., qui signe son retour dans une bande-son FC aux côtés de PinkPantheress, élue productrice de l’année par Billboard Women in Music; ainsi qu’une chanson inédite de la superstar mondial Ed Sheeran, copropriétaire du club d’Ipswich Town. La bande-son met également en avant la star montante brésilienne Ebony, avec son style audacieux et ses paroles puissantes, l’artiste d’Afrobeats expérimental Obongjayar, le trio HAIM nommé aux Grammy, les pionniers du rock britannique The Cure – et bien d’autres encore.

Ebony & AG Beatz déclarent : “Faire partie de la bande-son de FC 26 est vraiment spécial pour nous. Le football et la musique connectent les gens à travers le monde, et savoir que notre titre pourra être écouté par des joueurs partout, du Brésil au Portugal et au-delà, est quelque chose d’inoubliable.”

Aux côtés de 27 titres inédits, la bande-son de FC 26 comprend également des morceaux très attendus de la chanteuse et compositrice nommée aux BRIT Awards Joy Crookes, célèbre pour son mélange soulful d’inlfuences R&B, jazz et sud-asiatiques – ainsi que d’Alewya, artiste londonienne réputée pour sa fusion de sons électroniques, Afrobeat et alternatifs.

Grâce à la bande-son FC 26, EA SPORTS FC continue de renforcer sa réputation de précurseur culturel. Les précédentes bandes-sons ont mis en avant des talents émergents devenus depuis des noms incontournables, à l’image de Glass Animals, John Newman, Lola Young, Nia Archives, Madeon et Alex Spencer. Ces artistes ont su créer des moments qui dépassent le cadre du terrain et célèbrent la culture, la créativité et le pouvoir de la musique à rassembler.