Fae Farm, l’aventure de simulation agricole chaleureuse et adorée par les joueurs du monde entier, change de mains. Le lundi 15 septembre, un collectif expérimenté de leaders de l’industrie vidéoludique a annoncé l’acquisition de la franchise, comprenant le jeu existant ainsi que les droits de propriété intellectuelle. Cette prise en charge promet de maintenir les services en ligne actuels tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour l’univers d’Azoria.

Le collectif réunit Gambit Digital, Game Cloud Network, Pure Wonder Interactive et Phatty Acid, chacun apportant son expertise pour enrichir l’expérience des joueurs et soutenir le développement innovant de la franchise Fae Farm. Gambit Digital assumera le rôle de l’éditeur officiel, garantissant une continuité dans la publication et le suivi de la communauté.

Lancé initialement par Phoenix Labs en septembre 2023, Fae Farm a rapidement conquis une large audience avec plus de 500 000 joueurs sur toutes les plateformes. La nouvelle équipe de direction se dit enthousiaste à l’idée de collaborer avec cette communauté passionnée et promet de préserver la magie et le charme qui ont fait le succès de l’aventure en ligne. Les joueurs peuvent s’attendre à de futures annonces qui enrichiront l’univers d’Azoria et proposeront de nouvelles expériences immersives.

Pascal Nataf, cofondateur de Gambit Digital, a déclaré : « Fae Farm a su captiver le cœur des joueurs à travers le monde, et nous sommes honorés de guider cette nouvelle étape. En tant que studio basé au Canada, nous sommes particulièrement fiers que Fae Farm reste une propriété intellectuelle canadienne, célébrant sa communauté tout en restant fidèle à l’esprit qui rend Azoria si spécial. »

Gambit Digital se positionne comme un éditeur novateur : rapide, audacieux et tourné vers l’avenir. Fondé par un mélange unique de créateurs de studios et de vétérans de l’édition, le groupe combine savoir-faire créatif et expérience en marketing. Installé au sein de l’Indie Asylum de Montréal, qui regroupe plus de 200 développeurs et 18 studios, Gambit Digital mise sur la collaboration et la créativité pour soutenir les projets ambitieux et les équipes qui les conçoivent.