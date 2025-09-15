GRYPHLINE a profité du dernier Nintendo Direct pour confirmer l’arrivée de POPUCOM sur Nintendo Switch durant les fêtes de fin d’année 2025. Une annonce qui s’inscrit dans la stratégie de l’éditeur visant à proposer des jeux développés en Chine mais pensés pour séduire un public mondial, avec une attention particulière portée à la qualité et à la diversité des expériences proposées.

Déjà disponible depuis le 1er juin 2025 sur PC via Steam et l’Epic Games Store, POPUCOM est un jeu d’aventure coopératif multijoueur qui mise sur la complémentarité des joueurs et le travail d’équipe. Avec son univers coloré, ses mécaniques basées sur le tir de bulles de couleurs correspondantes et ses décors acidulés, le titre met en avant une approche accessible et conviviale, mais non dénuée de challenge.

Le jeu se décline en deux modes principaux. D’un côté, un mode histoire narratif pensé pour deux joueurs, qui invite à explorer une planète inconnue à travers une aventure scénarisée pleine de mystères et de rencontres. De l’autre, un mode Party plus dynamique, destiné à trois ou quatre joueurs, qui promet des sessions plus courtes et chaotiques, parfaites pour des soirées conviviales en local comme en ligne.

POPUCOM se distingue également par son souci de l’accessibilité. Les développeurs ont intégré un mode d’assistance pour les daltoniens, permettant de personnaliser les schémas de couleurs, ainsi qu’un mode d’amélioration des couleurs pour rendre les éléments du jeu plus lisibles et fonctionnels. Ces options viennent renforcer une expérience déjà centrée sur la coopération, l’humour et l’immersion.

Cette sortie marque une étape importante dans la croissance de GRYPHLINE, qui s’est déjà fait remarquer avec Ex Astris, son premier titre, salué pour la richesse de son gameplay et sa direction artistique. L’éditeur continue d’élargir son catalogue avec des projets ambitieux comme Arknights: Endfield, attendu par de nombreux joueurs. Au-delà des jeux, GRYPHLINE développe également des services complets allant de la R&D à la localisation, en passant par le marketing et le support client, pour affirmer sa présence sur le marché international.