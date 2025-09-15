Team17 et le studio Ghost Town Games, récompensé aux BAFTA, ont profité du dernier Nintendo Direct pour dévoiler une nouvelle mouture d’Overcooked! 2, spécialement pensée pour la Nintendo Switch 2. Le Onion King en personne a validé la nouvelle : les cuisines infernales rouvrent leurs portes cet hiver avec un lot de nouveautés exclusives à la nouvelle console de Nintendo.

Cette édition Switch 2 conserve la formule qui a fait le succès d’Overcooked! 2 : un gameplay coopératif aussi hilarant que chaotique où l’organisation et la communication sont les seules armes face à la pagaille grandissante des cuisines. Toutefois, elle profite désormais d’améliorations techniques notables grâce aux capacités de la Switch 2. On retrouve ainsi des graphismes revus pour se rapprocher de la version PC, un affichage en 4K jusqu’à 60 images par seconde en mode docké, mais aussi de nouvelles fonctionnalités sociales et immersives.

Parmi ces ajouts, Camera Play permettra de capturer non seulement le jeu mais aussi les réactions des joueurs, intensifiant les fous rires et les cris propres aux sessions multijoueur. Le Game Share fait également son apparition, rendant plus simple le partage de l’expérience culinaire avec ses amis. Côté contenu, les cuisiniers pourront découvrir un nouveau personnage exclusif : le Platinum Platypus Chef, une mascotte déjantée qui rejoint le casting déjà bien fourni.

Bonne nouvelle pour les possesseurs actuels du jeu : cette version Switch 2 ne ferme aucune porte. Le jeu reste entièrement compatible avec la Nintendo Switch d’origine, les DLC déjà acquis restent accessibles et la progression peut être transférée dans les deux sens entre les deux consoles. L’expérience coopérative en ligne ou en local, jusqu’à quatre joueurs, demeure bien sûr au cœur de l’expérience.

Côté tarif, les joueurs déjà propriétaires d’Overcooked! 2 pourront passer à la nouvelle édition moyennant un upgrade à 7,99 £ / 9,99 € / 9,99 $. Pour les nouveaux venus, la Nintendo Switch 2 Edition sera disponible à 24,99 £ / 29,99 € / 29,99 $.