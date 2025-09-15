La série We Were Here débarque enfin sur Nintendo Switch avec une arrivée progressive des trois premiers épisodes. Dès ce jeudi, les joueurs pourront découvrir We Were Here et We Were Here Too, tandis que We Were Here Together rejoindra la console de Nintendo le 9 octobre. Cette trilogie met en avant un concept unique : une aventure coopérative où la communication par talkie-walkie est la clé de la survie.

Le premier jeu, We Were Here, pose les bases de la formule. Deux joueurs se retrouvent perdus dans un désert glacé et séparés dans un château abandonné. L’un est enfermé dans une zone isolée, tandis que l’autre explore les couloirs à sa recherche. Chaque énigme repose sur la capacité des partenaires à communiquer efficacement, uniquement avec leur voix. Entre atmosphère oppressante et casse-têtes ingénieux, l’expérience pousse les joueurs à tester leur complicité, que ce soit avec un ami ou un parfait inconnu.

Avec We Were Here Too, l’aventure gagne en ampleur et en intensité. Toujours centrée sur la communication, cette suite plonge les joueurs dans un château médiéval figé dans le temps, où l’immersion est renforcée par une ambiance sonore glaçante et des environnements plus variés. Les rôles asymétriques accentuent la complémentarité nécessaire pour progresser, tandis que les énigmes aux solutions aléatoires garantissent une rejouabilité intéressante. Le titre met également en avant un navigateur de serveur amélioré pour faciliter les rencontres avec de nouveaux partenaires.

Enfin, We Were Here Together enrichit encore davantage l’univers de Castle Rock. Cette fois, l’aventure débute dans un camp de base antarctique, où deux explorateurs doivent répondre à un signal de détresse. La progression mène à travers des étendues glacées avant de retrouver les sombres couloirs du château hanté. Plus ambitieux, cet épisode introduit une narration plus développée, de nouveaux environnements à explorer, une durée de vie rallongée et surtout des révélations sur l’entité inquiétante connue sous le nom du Bouffon. Comme toujours, seul le travail d’équipe et une communication claire permettront de résoudre les nombreux casse-têtes.