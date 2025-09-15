Super Robot Wars Y est sorti le 12 juillet 2025 sur le PlayStation Store et le Nintendo eShop. Il a été édité et développé par Bandai Namco Entertainment.

Bandai Namco Entertainment, fondé en 2006, est une entreprise japonaise majeure dans le secteur du jeu vidéo et du divertissement, basée à Tokyo. L’entreprise est connue pour avoir développé et édité de très nombreux titres emblématiques issus de licences célèbres. Parmi leurs créations les plus notables en tant qu’éditeur ou développeur, on trouve des séries comme Tekken, Soulcalibur, Dark Souls, Tales of, Gundam et, bien sûr, la série Super Robot Wars.

C’est l’histoire avec plein de spoilers de chaque anime

Le début de l’aventure vous plonge directement dans un monde qui a subi de grands bouleversements, notamment la mort de l’Empereur Lelouch (Code Geass), un événement qui a pris l’humanité au dépourvu.

Vous incarnez l’un des deux protagonistes originaux, Cross Tsukinowa (le personnage masculin) ou Forte Tsukinowa (le personnage féminin), des agents secrets hautement entraînés faisant partie du N.I.N.J.A (New Infinity Neuron Japanese Assassin). Alors qu’ils sont en mission, ils rejoignent l’organisation que vous nommerez vous-même avec son A. Advent qui est un vaisseau-ville. Leur objectif est de parcourir le monde pour fournir de l’énergie aux nations qui souffrent d’une crise.

Les enjeux se mettent en place très rapidement. L’équipe d’A. Advent se retrouve confrontée à une mystérieuse faction d’intelligences artificielles, les Quaestors. L’intrigue parvient à fusionner les histoires des différentes séries de mecha (comme SSSS.Dynazenon, Gundam ou encore Getter Robo Arc) avec cette nouvelle menace, créant une toile de fond narrative complexe où chaque victoire contribue à résoudre les problèmes d’un univers en crise.

Si vous ne connaissez aucun de ces animes, pas d’inquiétude : il est possible d’appuyer sur la touche X à tout moment pour consulter le nom, l’œuvre d’origine et le synopsis de chaque personnage. Une partie du casting est introduite comme dans le premier épisode de leur anime respectif, avant que leurs histoires ne se mêlent au scénario original du jeu.

Il faut aussi savoir qu’il y a eu de nombreux jeux Super Robot Wars par le passé. Les relations entre certains personnages existent déjà grâce à ces crossovers géants. Donc, si vous ne comprenez pas pourquoi des personnages se connaissent alors qu’ils ne font pas partie du même manga ou du même anime, c’est l’une des explications possibles.

Il est tout de même difficile de s’attacher à chaque personnage sans connaître un minimum l’univers de ces robots géants, car l’histoire est présentée comme un light novel, avec de simples images fixes pour représenter les personnages. C’est donc moins captivant que de découvrir les œuvres originales en manga ou en anime. D’ailleurs, nous vous conseillons de le faire, car le jeu risque de vous spoiler des passages importants.

De plus, le jeu est exclusivement en anglais. Les dialogues, qui se présentent sous forme de longs blocs de texte, contiennent des informations plus ou moins importantes (les informations importantes peuvent être consultées en appuyant sur X). Ces conversations nécessitent un bon niveau d’anglais pour être comprises. Il est possible de passer toutes les cinématiques et de ne pas chercher à comprendre le scénario.

Si vous voulez juste profiter de l’histoire, il est possible de mettre en facile au début du jeu et même pendant le jeu dans les options (Facile, Normal, Difficile et Expert).

Les robots géants les plus stratégiques du monde

Les combats, qui se déroulent sur des cartes de tactical RPG relativement grandes, où il faudra prendre en compte les différents terrains. Les menus et déplacements sont faciles à prendre en main : vous déplacez votre mécha d’un certain nombre de cases, attaquez vos adversaires avec les armes dont vous disposez et utilisez vos Spirit Commands et capacités spéciales selon les conditions demandées.

Vos personnages commencent la mission avec la moitié de leurs SP (Spirit Points), vous en gagnez 5 par tour et vous pouvez en gagner plus de base si vous avez une capacité spéciale qui le permet. Ces points vous permettent d’utiliser les Spirit Commands, des capacités qui peuvent, par exemple, vous faire esquiver toutes les attaques pendant un tour ou régénérer vos points de vie. Le moral de chaque héros débute à 100 (sauf si une capacité spéciale l’augmente). Chaque fois que vous touchez un ennemi, votre moral augmente de 1 point. Tuer un ennemi vous rapporte 3 points de moral, tandis qu’un allié qui détruit un ennemi vous en donne 1 et il peut être réduit si un allié meurt ou si vous ratez certains événements. L’augmentation du moral est lente, mais elle est essentielle, car elle permet d’infliger plus de dégâts, d’en subir moins et d’accéder aux attaques les plus puissantes de vos héros.

Le combat se divise en trois phases principales :

Phase de déplacement : Vous déplacez votre mécha, choisissez votre position, sélectionnez votre attaque, l’Assist Link ou Spirit Command.

Phase de combat : Vous pourrez choisir une de vos capacités Spirit si vous avez oublié à la phase précédente, changer d’attaque, utiliser un de vos Assist Link ou un de vos alliés Support.

Phase de réaction : Vous pouvez choisir de vous défendre, de contre-attaquer ou d’esquiver les attaques ennemies et vos chances de réussir ou pas.

Le placement est crucial. Un mauvais positionnement vous exposera rapidement aux attaques, car vous êtes souvent en infériorité numérique face aux ennemis. Il est donc essentiel de bien se placer et d’anticiper les déplacements de l’adversaire. En plaçant votre curseur sur un ennemi et en appuyant sur A, vous pouvez visualiser ses déplacements. Appuyez ensuite sur X pour voir ses dégâts et autres informations, ce qui vous aidera à planifier vos actions.

Pendant les combats, vous pourrez voir vos chances de toucher l’ennemi, de faire un coup critique, les dégâts que vous infligez, et les dégâts potentiels de la contre-attaque ennemie. De plus, les capacités Assist Link, que vous pouvez équiper avant les missions, permettent à un personnage non-pilote d’offrir divers effets utiles en fonction de la situation et de vos unités. L’assist Link peut également monter de niveau et il obtiendra, généralement, une capacité passive supplémentaire.

Quand un ennemi vous attaque, vous avez les mêmes options que lorsque vous lancez une attaque avec quelques différences :

Soit vous contre-attaquez après l’attaque ennemie, mais vous subirez probablement des dégâts.

Soit vous vous défendez, mais les dégâts que vous subissez sont grandement réduits.

Soit vous tentez d’éviter tous les dégâts, mais en cas d’échec, vous subissez des dégâts importants.

Le choix le plus judicieux dépendra des dégâts que vous êtes susceptible de subir et de vos chances d’être touché qui seront indiqués par le jeu. Dans toutes les confrontations, vous avez toujours une chance d’esquiver l’attaque, mais elle sera bien plus faible que si vous choisissez l’option d’esquive.

Il est possible pour vos héros de lancer une attaque combinée si les conditions sont remplies. Pour cela, vous devez avoir un certain niveau de moral et votre allié doit être positionné sur la même ligne ou en diagonale. Si ces conditions ne sont pas respectées, les dégâts seront légèrement réduits. Certaines attaques combinées sont uniques et ne peuvent être déclenchées qu’avec des personnages spécifiques.

Au fur et à mesure du jeu, vous obtiendrez de nouveaux méchas, chacun associé à un ou plusieurs héros. Certains personnages auront accès à plusieurs méchas différents et même certains auront plusieurs pilotes dans le même mécha, permettant d’avoir encore plus de capacités. Chaque personnage a ses propres statistiques, tout comme les méchas.

Les statistiques des pilotes sont les suivantes :

CQB (Close Quarters Battle) : augmente les statistiques des méchas dotés d’armes de mêlée.

RNG (Range) : augmente les statistiques des méchas dotés d’armes à distance.

SKL (Skill) : augmente la probabilité de faire un coup critique et d’activer certaines capacités spéciales.

DEF (Défense) : réduit les dégâts subis.

EVA (Evasion) : réduit les chances d’être touché par un ennemi.

ACC (Accuracy) : augmente les chances de toucher un ennemi.

Pour les méchas, les statistiques sont quasiment les mêmes, avec quelques spécificités :

HP (Health Points) : correspond aux points de vie totaux.

EN (Energy) : la réserve de pouvoir, utilisée par les armes et les capacités spéciales.

Armor : plus elle est élevée, moins vous subirez de dégâts.

Mobility : plus elle est élevée, moins vous aurez de chances d’être touché.

Sight : plus elle est élevée, plus vous aurez de chance de toucher l’ennemi.

Move : le nombre de cases où peut se déplacer le mécha.

Chacune de ces statistiques peut être améliorée cinq fois. Ensuite, vous débloquerez le Bonus de Personnalisation (Custom Bonus), qui améliorera encore plus le mécha de manière unique.

La taille des méchas se décline en S, M, L, 2L et 3L. Plus le mécha est petit (S), plus il gagne un bonus d’esquive, mais il inflige 10 % de dégâts de moins par taille. En résumé, plus il est petit, moins il fera de dégâts de base.

Les méchas ont une affinité spécifique (S, A, B, C ou il ne fonctionne pas) avec l’un des quatre types de terrain : eau, sol, air ou espace. Plus l’affinité est élevée, plus le mécha inflige de dégâts avec ses armes, ou s’il est mauvais, il fera des dégâts réduits.

Quand votre héros monte de niveau, ses statistiques et ses SP augmentent. Au fur et à mesure de sa progression, il débloque aussi de nouveaux Spirit Commands et des compétences spéciales.

Tout comme pour les méchas, vous pouvez améliorer les statistiques de vos personnages jusqu’à 50 fois selon vos besoins. Il est également possible de leur attribuer des capacités spéciales supplémentaires que vous gagnez après certaines missions ou que vous achetez en magasin. Toutes les améliorations de vos méchas et de vos héros demanderont d’avoir des crédits et il faudra faire plein de combats pour en obtenir.

Enfin, vous pouvez équiper vos robots de pièces d’équipement pour améliorer leurs statistiques ou leur ajouter des capacités supplémentaires. Ces pièces s’obtiennent en tuant certains ennemis ou en réussissant des missions spécifiques.

Pour terminer sur les statistiques, vous avez le Unlock STG Memory. Cette option vous permet d’augmenter toutes les statistiques de vos unités, telles que les points de vie, les points de mouvement supplémentaires et bien d’autres. Pour l’utiliser, vous devez obtenir des MxP en complétant un maximum de missions.

Les missions se divisent en plusieurs types. Il y a les missions de dialogue, composées uniquement de conversations, les missions secondaires qui sont des combats avec un petit scénario, dont certaines ont un scénario plus complexe puisqu’il y en a plusieurs à la suite, et enfin les missions de l’histoire principale qui font avancer le scénario du jeu. Chaque mission que vous réussissez vous rapporte des MxP et des crédits, qui sont essentiels pour améliorer vos méchas et vos héros.

Dans certaines missions, vous serez obligé d’avoir des méchas spécifiques, tandis que dans d’autres, vous pourrez choisir librement ceux que vous voulez déployer. Le nombre de méchas utilisables variera selon les quêtes.

C’est fidèle aux différents animes qui le composent

Les graphismes sont assez inégaux. Si les animations des attaques spéciales sont plutôt réussies et respectent l’anime d’origine, les visuels en dehors des phases de combat sont, quant à eux, moins inspirés. Le jeu se compose majoritairement de vastes plaines, de mers et d’espaces avec peu d’éléments de décor, ce qui offre néanmoins une excellente visibilité du terrain. Même les icônes en visual novel, quand les personnages discutent, sont peu nombreuses par personnage, en même temps il a énormément de personnages dans le jeu.

Quant aux animations de combat, qu’on les aime ou non, elles sont fidèles à la série d’origine, d’autant plus qu’elles sont sublimées par la bande-son et des décors qui correspondent à la zone où l’action se déroule.

Il faut savoir que les graphismes ne sont pas ce qui se fait de mieux, et certains pourraient même les trouver étranges. Si vous êtes un fan, vous serez sans doute satisfait vu que les graphismes sont très similaires à leur animé respectif avec quelques améliorations pour certains. Mais si vous ne connaissez pas la série, ce sera à vous de juger si cela vous intéresse.

Toutes les musiques sont épiques

Les musiques sont une vraie réussite ! Elles reprennent de nombreux thèmes issus des différents animes et offrent une grande variété. Contrairement aux graphismes, la bande-son devrait faire l’unanimité, surtout pendant les combats où elle s’adapte au robot utilisé.

Ainsi, en sélectionnant vos personnages préférés ou ceux qui ont la meilleure musique, vous pouvez créer l’ambiance parfaite pour chaque affrontement.

Le sound design est également très fidèle à sa source. Si vous avez vu l’anime, vous reconnaîtrez immédiatement les bruitages de tous les coups spéciaux, qui sont presque identiques. Cela inclut les doublages VO, les sons des attaques spéciales, et même les bruits des impacts.

Tout est respecté à la lettre, et il n’est pas nécessaire d’être un fan pour en profiter pleinement.

C’est long, il faudra vouloir y jouer

Le jeu dure assez longtemps. L’histoire principale prend environ 35 à 40 heures à compléter si vous prenez le temps de lire les dialogues et si vous prenez le temps de faire les quêtes secondaires

Cependant, il est possible de terminer le jeu en seulement 20 à 25 heures en sautant tous les dialogues, les quêtes secondaires et les cinématiques. Il faut toutefois noter que cette approche est difficile, car vous ne pouvez pas vous entraîner sans faire de missions principales ou optionnelles. Vous risquez donc de vous retrouver avec un niveau trop bas et de compliquer la tâche.

Le jeu est découpé en 7 chapitres. Il y a toujours plus d’une dizaine de missions secondaires pendant ces chapitres. Il faut compter environ 5 heures par chapitre en faisant les quêtes secondaires pour terminer le jeu. Il sera possible de débloquer plein de nouveaux pilotes et méchas au cours de l’aventure principale, mais à travers certaines quêtes secondaires également. Il est prévu d’avoir 2 sets de DLC censés arriver en août 2026 avec de nouveaux personnages et de nouvelles missions avec un DLC déjà disponible pour les OST plus une mission bonus.