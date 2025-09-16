Le studio indépendant Mishura Games annonce aujourd’hui la sortie de la toute première démo jouable de IMMORTAL: And The Death That Follows, disponible via Steam, en parallèle du lancement de sa campagne de financement participatif sur Kickstarter.

Prévu pour 2027, ce projet ambitieux se définit comme un jeu d’action “kungfu-noir”, une fusion audacieuse de combats nerveux à la Devil May Cry, de tension meurtrière façon Hotline Miami, de plateforming exigeant à la Prince of Persia, de drame carcéral et même d’éléments de dating sim, le tout inspiré d’un mythe bouddhiste.

Dans IMMORTAL, les joueurs incarnent Fudo, piégé dans la prison de Bouddha, et devront planifier leur évasion tout en affrontant gangs rivaux, assassins et leur propre destin. Cette démo marque une étape importante pour Mishura Games, le projet ayant surmonté de nombreux obstacles personnels et professionnels, des fermetures de studios aux batailles judiciaires publiques.

Une campagne Kickstarter ambitieuse

La campagne débute aujourd’hui avec un objectif de financement initial fixé à 25 000 €. Pour 20 € (environ 23,50 $), les contributeurs peuvent réserver une copie numérique du jeu. Des paliers plus élevés permettront d’obtenir des bonus tels que la bande-son, des fonds d’écran exclusifs, un accès bêta ou même la possibilité de concevoir des attaques, des environnements et des ennemis.

En cas de dépassement des objectifs de base, plusieurs stretch goals sont déjà prévus : plus de langues disponibles, versions supplémentaires sur consoles, et même un morceau exclusif signé Shinji Hosoe (TEKKEN, Street Fighter EX, Zero Escape) avec la chanteuse Nami Nakagawa (Demon Slayer, NieR, God Eater).

Caractéristiques clés