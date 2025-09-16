De nouvelles informations viennent de tomber concernant l’espace de stockage nécessaire pour plusieurs jeux très attendus sur Nintendo Switch 2. Si certains titres restent assez légers, d’autres afficheront des tailles conséquentes, confirmant que la console devra jongler avec des productions toujours plus ambitieuses.

Parmi les plus petits fichiers, on retrouve Super Mario Galaxy 2 (2,6 Go) et Super Mario Galaxy (3,3 Go), tandis que Octopath Traveler 0 s’étend à 4,8 Go et Dragon Quest VII Reimagined à 6,8 Go. Les productions intermédiaires incluent Hades 2 (9,3 Go), Pokémon Legends ZA (10,0 Go), Mario Tennis Fever (10,0 Go) ou encore Dragon Ball Sparking Zero (12,0 Go).

Du côté des jeux les plus imposants, la compilation Dragon Quest I+II HD-2D Remake nécessitera 17,0 Go, Kirby Air Riders 25,0 Go, Persona 3 Reload 25,3 Go et Metroid Prime 4 31,6 Go. Les titres les plus volumineux sont sans surprise les plus ambitieux techniquement : Hyrule Warriors Age of Imprisonment occupe 44,9 Go, et Final Fantasy VII Remake Intergrade culmine à 87,8 Go, un poids rarement vu sur consoles Nintendo.