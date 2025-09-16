Electronic Arts annonce le Title Update #4 pour Madden NFL 26, disponible dès le 17 septembre 2025. Cette mise à jour majeure apporte des ajustements de gameplay, des corrections et des améliorations dans tous les modes, ainsi que de nouvelles options pour les joueurs et entraîneurs.

Gameplay et Ajustements Techniques

La mise à jour introduit de nouvelles options pour la protection de passe, permettant aux joueurs de définir des schémas par défaut pour toutes les actions de passe. La logique des bloqueurs et des défenseurs a été améliorée, notamment sur les actions Shotgun Play Action et la poursuite des quarterbacks hors du pocket. Le jeu corrige également plusieurs problèmes liés aux courses, aux passes et aux mouvements des receveurs, pour une expérience plus réaliste et équilibrée.

Contrôles et Coaching

De nouvelles options permettent de régler la profondeur des safeties, d’ajuster les zones de couverture et de standardiser le timing des routes chaudes pour tous les quarterbacks. Les ajustements de coaching offrent un meilleur contrôle sur les stratégies offensives et défensives, que ce soit pour la ligne ou la couverture des receveurs.

IA, Logiciel et Modes de Jeu

L’IA bénéficie de corrections sur la gestion de l’horloge, la contenance des quarterbacks et la sélection des mouvements de rush. Les problèmes liés aux crashs, aux rosters en ligne et aux positions des joueurs dans le mode Franchise ont été corrigés. Les modes Superstar et Ultimate Team reçoivent également des améliorations, notamment sur la progression, l’affichage des récompenses et la stabilité en ligne.

Présentation et Audio

L’update corrige des animations de joueurs, des problèmes de caméra et de clipping dans les stades, ainsi que des bugs d’affichage dans les highlights et les récapitulatifs hebdomadaires. La musique et les effets sonores ont été ajustés pour corriger des problèmes de mix et de volumes, tandis que de nouveaux morceaux et ajustements de Halftime Show ont été ajoutés.

Contenu Visuel et Équipements

Cette mise à jour ajoute de nouveaux visages de joueurs et entraîneurs, ainsi que de nouvelles chaussures, masques faciaux, brassards et sous-shirts personnalisables. Parmi les ajouts notables : Mykel Williams, Luther Burden III, Demetrius Knight, TreVeyon Henderson, Tyler Shough, et bien d’autres. Les équipements incluent les nouvelles cleats Nike Vapor Edge Speed 360 2 et plusieurs modèles de masques Axiom.

Avec ce Title Update #4, Madden NFL 26 propose une expérience plus réaliste, équilibrée et personnalisable, offrant aux joueurs de nouvelles options pour dominer le terrain, que ce soit en solo ou en ligne.

Patchnote

Comme nous avons introduit la gestion de l’usure (Wear and Tear). Nous abordons également un problème où les curseurs d’usure n’étaient pas dans le mode Franchise et nous prévoyons de les implémenter dans une prochaine mise à jour.