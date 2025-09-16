Electronic Arts annonce le Title Update #4 pour Madden NFL 26, disponible dès le 17 septembre 2025. Cette mise à jour majeure apporte des ajustements de gameplay, des corrections et des améliorations dans tous les modes, ainsi que de nouvelles options pour les joueurs et entraîneurs.
Gameplay et Ajustements Techniques
La mise à jour introduit de nouvelles options pour la protection de passe, permettant aux joueurs de définir des schémas par défaut pour toutes les actions de passe. La logique des bloqueurs et des défenseurs a été améliorée, notamment sur les actions Shotgun Play Action et la poursuite des quarterbacks hors du pocket. Le jeu corrige également plusieurs problèmes liés aux courses, aux passes et aux mouvements des receveurs, pour une expérience plus réaliste et équilibrée.
Contrôles et Coaching
De nouvelles options permettent de régler la profondeur des safeties, d’ajuster les zones de couverture et de standardiser le timing des routes chaudes pour tous les quarterbacks. Les ajustements de coaching offrent un meilleur contrôle sur les stratégies offensives et défensives, que ce soit pour la ligne ou la couverture des receveurs.
IA, Logiciel et Modes de Jeu
L’IA bénéficie de corrections sur la gestion de l’horloge, la contenance des quarterbacks et la sélection des mouvements de rush. Les problèmes liés aux crashs, aux rosters en ligne et aux positions des joueurs dans le mode Franchise ont été corrigés. Les modes Superstar et Ultimate Team reçoivent également des améliorations, notamment sur la progression, l’affichage des récompenses et la stabilité en ligne.
Présentation et Audio
L’update corrige des animations de joueurs, des problèmes de caméra et de clipping dans les stades, ainsi que des bugs d’affichage dans les highlights et les récapitulatifs hebdomadaires. La musique et les effets sonores ont été ajustés pour corriger des problèmes de mix et de volumes, tandis que de nouveaux morceaux et ajustements de Halftime Show ont été ajoutés.
Contenu Visuel et Équipements
Cette mise à jour ajoute de nouveaux visages de joueurs et entraîneurs, ainsi que de nouvelles chaussures, masques faciaux, brassards et sous-shirts personnalisables. Parmi les ajouts notables : Mykel Williams, Luther Burden III, Demetrius Knight, TreVeyon Henderson, Tyler Shough, et bien d’autres. Les équipements incluent les nouvelles cleats Nike Vapor Edge Speed 360 2 et plusieurs modèles de masques Axiom.
Avec ce Title Update #4, Madden NFL 26 propose une expérience plus réaliste, équilibrée et personnalisable, offrant aux joueurs de nouvelles options pour dominer le terrain, que ce soit en solo ou en ligne.
Patchnote
Comme nous avons introduit la gestion de l’usure (Wear and Tear). Nous abordons également un problème où les curseurs d’usure n’étaient pas dans le mode Franchise et nous prévoyons de les implémenter dans une prochaine mise à jour.
Correction d’un problème avec la formule d’évaluation globale (OVR) du type de joueur Nose Tackle qui faisait qu’elle apparaissait différemment à l’écran.
Note des développeurs : Pour les nouvelles ligues, ce changement s’appliquera immédiatement. Pour les ligues existantes, la formule s’appliquera immédiatement et pour les joueurs qui avaient auparavant le type Nose Tackle comme leur type le mieux noté, ils apparaîtront avec leur nouvelle évaluation globale de Nose Tackle jusqu’à ce que la semaine soit avancée, moment où leur évaluation globale la plus élevée sera correcte.
Correction d’un problème où certains générateurs de draft utilisaient des types de corps incorrects.
Note des développeurs : Le changement ne s’appliquera pas aux ligues existantes avant que la prochaine classe de recrue ne soit générée.
Correction d’un problème où l’importation et l’exportation de classes de recrue changeaient incorrectement les types de corps des joueurs.
Note des développeurs : Cette mise à jour ne corrigera pas les classes de recrue existantes déjà dans une ligue.
Correction d’un problème où les tight ends pouvaient acquérir la compétence zone Universal Coverage.
Correction d’un problème où les joueurs subissant une blessure de type Low Back Strain étaient traités comme une blessure mettant fin à la carrière.
Correction d’un problème où les entraîneurs et préparateurs physiques débloquaient les compétences dans le mauvais ordre.
Correction d’un problème où la position WILL était prioritaire sur la position SAM dans le tableau des profondeurs lors de l’utilisation de la fonction de réorganisation.
Note des développeurs : Nous sommes au courant d’un cas existant où lorsqu’un entraîneur principal quitte une ligue, l’IA promeut automatiquement le coordinateur offensif ou défensif existant de l’équipe sans embaucher de remplaçant. Nous examinons le problème pour qu’il soit traité dans une prochaine mise à jour.
Mode Superstar
Correction d’un problème où les statistiques de saison n’étaient pas accessibles.
Ajustement des exercices de combine pour les quarterbacks.
Correction d’un problème où l’équipement sélectionné apparaissait sur le mauvais uniforme.
Ultimate Team
Field Pass, Progression et Récompenses
Correction d’un problème qui empêchait certains objectifs d’apparaître dans les onglets Field Pass et Team Pass.
Correction de plusieurs scénarios de blocage (soft lock) lors de l’achat du Field Pass Premium ou de l’entrée dans les écrans de récompenses.
Correction d’un bug visuel où les visuels du Field Pass Saison 1 remplaçaient ceux de la Saison 2 alors qu’il était actif.
Les icônes de récompense et les récompenses de jetons/pièces s’affichent maintenant de manière cohérente dans le flux de nouveaux objets et le flux de récompenses.
Compositions et gestion d’équipe
Correction d’un problème où les punters et kickers affichaient des valeurs d’évaluation globale (OVR) gonflées lorsqu’ils étaient placés à la position de QB.
Correction de la chimie et des boosts de stratégie qui ne s’affichaient pas correctement, garantissant que les synergies de composition sont exactes.
Amélioration de la logique de substitution et du comportement de rafraîchissement de la composition pour éviter les erreurs lors de la gestion des effectifs.
Boutique et Packs
Rétablissement de l’appel « Ouvrir le pack suivant » dans les flux de récompenses, améliorant la vitesse d’ouverture des packs.
Correction d’un problème où les packs inclus dans d’autres récompenses n’étaient pas visibles.
Ajustement de l’Aide aux packs pour qu’elle priorise correctement les améliorations de la composition, évitant les cas où elle recommandait de retirer des joueurs utiles.
Défis, Événements et H2H
Correction de blocages dans les événements Gauntlet qui empêchaient le suivi correct de la progression.
Correction d’un bug dans le mode H2H Seasons où gagner le Super Bowl ne terminait pas la saison comme prévu.
Les classements s’affichent maintenant correctement, corrigeant les problèmes de valeurs de rang vides ou non définies.
Correction du suivi des récompenses en étoiles dans les packs de défis légendaires pour garantir des récompenses appropriées.
Stabilité et Déconnexions
Correction de plusieurs blocages (soft locks) dans les scénarios NUX, les achats de Field Pass et les événements de pré-saison.
Correction des plantages lors du chargement dans les sessions de crossplay Squads avec plusieurs joueurs PC.
Correction des déconnexions pendant les transitions de préparation (ready-up) dans les lobbies H2H et Squads.
Correction des désynchronisations (desyncs) dans les modes 6v6 et Sick Six.
Audio
Nouvelle musique ajoutée : Limp Bizkit – « Morgan Wallen »
Corrections de divers problèmes : commentaires en jeu se déclenchant incorrectement, ajustements de la musique de stade, ajustements du volume des effets sonores (SFX), ajustements du mixage pour le spectacle de la mi-temps, et correction des coupures audio non souhaitées lors de l’ajustement de curseurs de volume sans rapport.
Interface Utilisateur (UI)
Correction d’un plantage en entrant dans les playbooks personnalisés.
Correction d’un problème où les portraits d’avatar ne s’affichaient pas dans le rapport de mi-temps.
Correction de problèmes où certaines bannières en jeu n’affichaient pas de données ou affichaient des données incorrectes, et divers autres polissages.
Note des développeurs : Cela inclut également le fait de voir occasionnellement ‘Eagles vs Chiefs’ dans le scorebug à certains moments.
Correction de l’affichage double du score HUD après avoir appelé un temps mort après une jeu.
La devise coréenne est maintenant prise en charge sur la Switch 2.
Correction de problèmes avec la fonction Télécharger/Aperçu/Signaler dans le Centre de téléchargement.
Ajout et mise à jour de divers portraits de joueurs, entraîneurs et avatars.
Art
Ajout de têtes de joueurs et d’entraîneurs de la NFL supplémentaires pour la ressemblance :
-
Liste des joueurs et de l’entraîneur ajoutés…
Ajout de nouvelles crampons :
-
Nike Vapor Edge Speed 360 2
Ajout de nouvelles grilles de casque :
-
Axiom Robot Jagged 2
-
Axiom Grid
-
Axiom Robot 808
-
Axiom Robot RB Jagged 2
-
Axiom 3 Bar RB
-
Axiom Robot RB Straight
-
49ers DL Mykel Williams
-
Bears WR Luther Burden III
-
Bengals LB Demetrius Knight
-
Bengals EDGE Shemar Stewart
-
Bills CB Maxwell Hairston
-
Broncos CB Jahdae Barron
-
Browns RB Quinshon Judkins
-
Buccaneers WR Emeka Egbuka
-
Cardinals CB Will Johnson
-
Chargers RB Omarion Hampton
-
Chiefs OT Josh Simmons
-
Dolphins DT Kenneth Grant
-
Dolphins TE Jonnu Smith
-
Eagles LB Jihaad Campbell
-
Giants QB Jaxson Dart
-
Jets OT Armand Membou
-
Jets TE Mason Taylor
-
Lions OT Taylor Decker
-
Lions DT Tyleik Williams
-
Packers WR Matthew Golden
-
Patriots RB TreVeyon Henderson
-
Rams TE Terrance Ferguson
-
Ravens S Malaki Starks
-
Saints QB Tyler Shough
-
Seahawks TE Elijah Arroyo
-
Seahawks S Nick Emmanwori
-
Seahawks G Grey Zabel
-
Steelers DT Derrick Harmon
-
Steelers Head Coach Mike Tomlin
-
Texans WR Jayden Higgins
Ajout de nouvelles coiffures et barbes pour les avatars créés.
Mises à jour des textures des maillots pour plusieurs équipes pour améliorer le réalisme et les détails.
Corrections de divers problèmes de clipping sur les équipements des joueurs.
Ajustements de l’éclairage dans plusieurs stades pour une ambiance plus réaliste.
