Marvelous a annoncé que STORY OF SEASONS: Grand Bazaar vient de franchir une étape commerciale majeure, avec plus de 500 000 unités vendues à l’échelle mondiale en cumulant les versions physiques et numériques. Pour marquer cette réussite, l’éditeur a publié une illustration commémorative destinée aux fans.

Sorti le 27 août 2025 sur Nintendo Switch, Switch 2 et PC via Steam, le jeu reprend les bases de l’épisode culte de la série tout en proposant une expérience modernisée. Parmi les nouveautés saluées par la critique et les joueurs : des graphismes remis au goût du jour, des personnages inédits, des améliorations de confort de jeu, l’ajout d’un planeur, une histoire enrichie et, pour la première fois dans la licence, un doublage complet lors des événements scénarisés.

Une réception critique et publique positive

Depuis son lancement, le titre a récolté des notes solides avec 81 % de moyenne sur Nintendo Switch et 83 % sur Nintendo Switch 2 sur Metacritic, ainsi qu’un 94 % d’évaluations positives sur Steam, qualifiant l’accueil des joueurs de “Très positif”.

La presse spécialisée n’a pas manqué de louer le jeu :

CG Mag le décrit comme « un indispensable pour les fans de jeux de ferme et de la série Story of Seasons ».

Nintendo Life souligne la richesse de son gameplay et la profondeur de Zephyr Town, rendant l’expérience difficile à lâcher.

Un retour à Zephyr Town

Le joueur est invité à redonner vie au célèbre bazar de Zephyr Town, autrefois prospère mais tombé en déclin. En cultivant ses terres, en élevant des animaux, en fabriquant des produits rares et en tenant son propre étal, il pourra attirer de nouveaux clients et revitaliser l’économie locale. À mesure que le bazar prospère, de nouveaux services et opportunités s’ouvrent, renforçant la boucle addictive du jeu.

Disponibilités et éditions

Nintendo Switch & Switch 2 : version physique standard au prix conseillé de 49,99 € / 59,99 € et édition limitée à 69,99 € / 79,99 € .

: version physique standard au prix conseillé de et édition limitée à . Nintendo eShop : disponible au prix de 49,99 € / 59,99 € .

: disponible au prix de . Upgrade Pack Switch 2 : disponible à 10 € pour les possesseurs de la version Switch.

: disponible à pour les possesseurs de la version Switch. PC via Steam : disponible en téléchargement à 49,99 $.

Avec ce demi-million d’exemplaires écoulés en moins d’un mois, STORY OF SEASONS: Grand Bazaar confirme non seulement l’attachement des fans à la série, mais aussi la capacité de Marvelous à réinventer ses classiques pour un nouveau public.