Apogee Entertainment, éditeur historique à l’origine de séries cultes comme Duke Nukem, Prey ou encore Max Payne, et le studio Trigger Happy Interactive lancent aujourd’hui Turbo Overkill: Ultimate Edition sur toutes les plateformes. Cette version ultime du FPS cyberpunk survolté marque à la fois l’arrivée du jeu sur consoles et la mise en ligne d’une importante mise à jour gratuite destinée à tous les joueurs, qu’ils soient sur PC ou sur consoles de salon.

Dans Turbo Overkill, les joueurs incarnent Johnny Turbo, un chasseur de primes à moitié homme et à moitié machine, armé jusqu’aux dents et équipé d’une arme aussi improbable que brutale : une tronçonneuse fixée à sa jambe. Sa mission ? Nettoyer les rues de Paradise, une ville futuriste gangrenée par une intelligence artificielle toute-puissante et ses armées de mutants, tout en affrontant d’autres chasseurs de primes lancés dans la course au pactole.

Une édition ultime pleine de nouveautés

Turbo Overkill: Ultimate Edition regroupe l’intégralité des mises à jour post-lancement, y compris le patch graphique “Enhanced Visuals”, garantissant une expérience visuelle peaufinée sur consoles comme sur PC. Cette version propose également une longue liste d’améliorations de confort, notamment des configurations de manettes entièrement personnalisables et la compatibilité avec le gyroscope sur PlayStation 5, ainsi que la prise en charge des gâchettes adaptatives de la DualSense.

Cerise sur le gâteau, les possesseurs de cette édition auront accès à un artbook numérique de 140 pages accompagné d’un échantillon de la bande originale. En parallèle, le comic Turbo Overkill: Original Syn, qui explore les origines de Johnny Turbo et donne un éclairage inédit sur ses adversaires, est désormais disponible gratuitement en jeu.

Les points forts de Turbo Overkill

Un héros improbable et surarmé : Johnny Turbo manie fusils, lance-roquettes dissimulés dans ses bras et surtout sa tronçonneuse-jambe, idéale pour découper les ennemis en pleine glissade.

: Johnny Turbo manie fusils, lance-roquettes dissimulés dans ses bras et surtout sa tronçonneuse-jambe, idéale pour découper les ennemis en pleine glissade. Le chaos en héritage : Paradise est tombée sous la coupe d’un IA surpuissante, et Johnny est le seul capable de renverser la vapeur.

: Paradise est tombée sous la coupe d’un IA surpuissante, et Johnny est le seul capable de renverser la vapeur. Mouvements acrobatiques : dashs, doubles sauts, wall-runs et enchaînements aériens permettent d’échapper aux tirs ennemis et de contre-attaquer avec style.

: dashs, doubles sauts, wall-runs et enchaînements aériens permettent d’échapper aux tirs ennemis et de contre-attaquer avec style. Niveaux riches en secrets : plus de vingt stages truffés de zones cachées, d’arènes bonus et de puzzles de combat. Les joueurs peuvent aussi débloquer des modificateurs extrêmes comme la vitesse triplée des monstres ou l’insta-kill.

: plus de vingt stages truffés de zones cachées, d’arènes bonus et de puzzles de combat. Les joueurs peuvent aussi débloquer des modificateurs extrêmes comme la vitesse triplée des monstres ou l’insta-kill. L’esprit Apogee : dans la lignée de Duke Nukem 3D, ce FPS mise sur l’exagération, la vitesse et un humour décapant.

Prix et disponibilité

Turbo Overkill: Ultimate Edition est disponible dès maintenant sur PC (Steam, Epic Games Store, GOG, Humble Bundle), Nintendo Switch, PlayStation 4 | 5, Xbox One et Xbox Series X|S au prix de 24,99 €. Les possesseurs de la version originale peuvent passer à cette Ultimate Edition pour 4,99 € seulement.

Apogee Entertainment signe ici son FPS le plus fou depuis l’époque glorieuse de Duke Nukem 3D, et avec cette édition ultime, Johnny Turbo est prêt à prouver qu’il mérite sa place dans la légende des héros cyberpunk.