Inti Creates a confirmé aujourd’hui la sortie de Card-en-Ciel Nintendo Switch 2 Edition, prévue pour le 29 janvier 2026. Cette version améliorée sera proposée à 35 $ en édition complète, ou comme pack de mise à niveau à 10 $ pour les possesseurs de la version Switch originale.

Cette nouvelle édition exploitera pleinement la puissance de la Nintendo Switch 2 avec deux modes graphiques : 4K haute résolution ou 120 FPS haute fluidité. Une fonction inédite permettra également de basculer en contrôles souris, simplement en ajustant la position du Joy-Con 2, offrant une sélection de cartes plus rapide et intuitive en combat.

En parallèle, Inti Creates a annoncé un Expansion Pass, dont le contenu sera déployé par étapes :

Bonus d’achat : une carte exclusive Wild Card

: une DLC Pack 1 : un donjon narratif “Gal Guardians Servants of the Dark” , avec Muse et cartes inédites

: un , avec Muse et cartes inédites DLC Pack 2 : contenu encore à révéler

Card-en-Ciel est un RPG roguelite de deckbuilding proposant plus de 300 cartes uniques et 50 chansons vocales. Les joueurs incarnent Neon, un détective privé qui doit restaurer l’ordre dans un jeu en cours de développement, envahi par des personnages issus d’autres mondes vidéoludiques. Chaque victoire dans les donjons virtuels permet d’obtenir et d’améliorer de nouvelles cartes, de créer des synergies et de tirer parti des Muse, dont les chants confèrent des capacités passives durables.

Avec ses nouvelles options techniques et son Expansion Pass, Card-en-Ciel Nintendo Switch 2 Edition promet d’être l’expérience ultime pour les fans de cartes et de roguelite.