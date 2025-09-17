Dragami Games vient de confirmer que Lollipop Chainsaw RePOP bénéficiera d’une édition Nintendo Switch 2, prévue pour novembre 2025. Cette nouvelle version proposera des améliorations « significatives » en termes de résolution, de framerate et de qualité graphique globale par rapport à l’édition Nintendo Switch.

Vendu à plus de 1,24 million d’exemplaires, Lollipop Chainsaw signe son retour avec un gameplay encore plus fluide :

Combats plus nerveux grâce à une tronçonneuse améliorée

grâce à une tronçonneuse améliorée Blaster à tir automatique pour varier les attaques

pour varier les attaques Bande-son et visuels retravaillés pour une expérience modernisée

Une histoire déjantée

L’aventure débute au San Romero High School, où Juliet Starling – pom-pom girl modèle issue d’une lignée de chasseurs de zombies – voit ses camarades transformés en morts-vivants le jour de son anniversaire. Armée de sa tronçonneuse, elle part affronter les hordes d’ennemis et les boss exubérants qui font le sel de ce beat’em all unique.