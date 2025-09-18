Borderlands 4 fait une entrée timide en deuxième position des charts software, tandis que le marché du jeu physique confirme sa tendance à la baisse.

Les derniers chiffres de ventes hebdomadaires fournis par Famitsu pour le marché japonais (du 1er au 7 septembre 2025) dépeignent un paysage contrasté. Alors que la hiérarchie hardware reste globalement stable, une baisse généralisée des ventes est observée, confirmant une période creuse avant les sorties majeures de fin d’année.

Hardware : Le Switch 2 conforte sa première place dans un marché en berne

Sans grande surprise, le Switch 2 de Nintendo conserve sa position de leader incontesté avec 44 278 unités écoulées. Malgré une légère baisse par rapport à la semaine précédente (46 403 unités), la console devance largement toute concurrence, prouvant l’engouement toujours présent du public japonais pour la marque.

La véritable tendance de cette semaine est le repli significatif de la plupart des consoles. Le modèle PlayStation 5 (modèle standard + Digital Edition) chute de 29 562 à 19 714 unités (chiffre combiné), une baisse de plus de 33%. Même le très attendu PS5 Pro n’est pas épargné, voyant ses ventes reculer à 1 989 unités (contre 2 133 la semaine passée).

La famille Switch dans son ensemble (OLED, Lite, modèle original) continue de montrer une résilience remarquable pour une console en fin de cycle, totalisant 19 049 ventes. Elle devance même, à elle seule, l’écosystème PlayStation 5 cette semaine.

Le constat est plus sévère encore pour Microsoft. Les ventes combinées des Xbox Series (X et S) s’effondrent à 125 unités, un plus bas historique qui souligne les immenses difficultés de la marque à percer sur le territoire nippon. La PS4, quant à elle, se maintient symboliquement avec 13 ventes.

Software : Une semaine calme, Borderlands 4 en tête des nouveautés

Côté logiciel, le top 10 est dominé une nouvelle fois par les valeurs sûres de Nintendo. Mario Kart World (NS2) reste indétrônable en première position avec 38 026 exemplaires supplémentaires, portant son total à plus de 1,73 million.

La seule nouveauté à faire son entrée dans le classement est Borderlands 4 (PS5), qui se place directement en deuxième position avec 13 029 ventes physiques pour sa première semaine. Un démarrage modeste pour un blockbuster de cette envergure, qui reflète peut-être une transition accrue vers le digital ou un public plus large sur les marchés occidentaux.

Le classement est ensuite composé d’anciens titres performants, comme Donkey Kong Bananza (NS2)à la troisième place, et de productions locales au public fidèle, à l’image de Story of Seasons: Grand Bazaar (NSW) et Super Robot Wars Y (NSW). La présence persistante de titres comme Minecraft ou Mario Kart 8 Deluxe témoigne de leur statut d’inusables.

Analyse : L’accalmie avant la tempête

Cette semaine de ventes plutôt morose s’explique facilement : nous sommes dans une période traditionnellement creuse, entre les vacances d’été et le rush de fin d’année. Les joueurs et les acheteurs semblent dans l’expectative, attendant les prochaines sorties AAA et les potentielles offensives marketing des constructeurs pour les fêtes.

La domination de Nintendo, tant sur le hardware avec le Switch 2 que sur le software avec ses licences phares, n’est plus à démontrer. La question qui subsiste est de savoir si la PlayStation 5 et son modèle Pro parviendront à rebondir significativement dans les semaines à venir, et si des titres comme Borderlands 4 verront leurs ventes physiques décoller après un démarrage prudent.