La page Youtube de Nintendo Japon a mis en ligne une longue vidéo pour (re)présenter Super Mario Galaxy 1 + 2.

L’occasion de re-découvrir plus en longueur les planètes à parcourir, les nouveautés apportées par cette version Nintendo Switch, ainsi que 2 nouvelles pages du livre d’Harmonie…

La vidéo ne fait pas mention des possibilités offertes par le patch gratuit pour Nintendo Switch 2, dont nous parlions ici), et qui devrait inclure le support du mode souris pour le second joueur. Le jeu est annoncé à un tarif de 69,99 euros pour la compilation des deux jeux ou alors à 39,99 euros l’unité si vous préférez les acheter séparément.

En attendant la sortie du titre prévue pour le 02 octobre 2025, vous pouvez découvrir la vidéo juste là :