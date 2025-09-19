Le studio annonce un nouvel opus encore plus fou, plus rapide et désormais multijoueur, promettant de perpétuer l’héritage de Jet Set Radio.

La scène indie est en effervescence ! Team Reptile, le studio néerlandais derrière le très acclamé Bomb Rush Cyberfunk, a officialisé son prochain projet : Hyperfunk. Présenté comme une suite dans l’esprit, ce nouveau titre promet de repousser les limites du style « street action » en y injectant une dose de multijoueur en ligne, le tout dans un futur cyberpunk et ultra-coloré. Le jeu est en développement sur PC et consoles, avec une sortie prévue pour 2025.

L’Héritage Jet Set Radio Plus Vivant Que Jamais

Hyperfunk puise directement son ADN dans le chef-d’œuvre culte de SEGA, Jet Set Radio, et son successeur spirituel, Bomb Rush Cyberfunk. Le concept de base reste inchangé et plus séduisant que jamais : parcourir une ville dynamique à bord d’une planche de skate, de patins à roulettes (inline) ou d’un BMX, pour réaliser des figures (« tricks ») et marquer le territoire en taguant à la bombe (« bombing ») les murs de la ville.

L’objectif ? Affronter d’autres crews (gangs) de graffiti dans des « Style Wars » pour dominer les différents quartiers. La nouveauté réside dans l’ajout d’une stratégie de superposition de graffitis : quatre types existent (Tags, Throwies, Pieces, Blockbusters), chacun pouvant recouvrir le précédent. Il faudra donc choisir judicieusement ses bombes pour surpasser ses adversaires.

La grande innovation gameplay d’Hyperfunk réside dans son système de « boost ». Vos figures et vos enchaînements (« combos ») ne servent pas seulement à marquer des points ; ils alimentent votre propulseur personnel (boostpack). Plus votre combo est élevé, plus vous boostez vite, permettant d’atteindre des vitesses « ridicules » et de propulser le gameplay frénétique de la série vers de nouveaux sommets.

Le Multijoueur En Ligne, La Grande Nouveauté

La révolution pour la franchise vient du multijoueur en ligne, une première. Les joueurs pourront désormais :

Rencontrer aléatoirement d’autres joueurs dans le « Hyper », l’espace en ligne du jeu.

Se retrouver entre amis pour parcourir les rues ensemble.

Défier d’autres crews en temps réel dans des « Graffiti Battles », où il s’agira de bomber plus vite que l’autre, d’échapper à la police et de revendiquer la zone.

Cette dimension sociale et compétitive promet d’offrir une longévité considérable au titre.

Comme ses prédécesseurs, Hyperfunk misera sur l’exploration pour agrandir son crew, débloquer de nouvelles pistes musicales et découvrir d’autres styles de glisse. La bande-son, élément crucial du genre, n’a pas encore été dévoilée, mais elle promet d’être encore plus funky et cybernétique que jamais.

Avec Hyperfunk, Team Reptile ne se contente pas de livrer une suite ; il affine et amplifie une formule qui a conquis les fans d’un genre trop rare. En ajoutant une couche stratégique et, surtout, le multijoueur tant demandé, le studio pourrait bien créer le jeu de graffiti ultime.