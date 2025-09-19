La success story de la Nintendo Switch 2 se poursuit et s’accélère même sur son terreau le plus fertile : le Japon. Selon les derniers chiffres consolidés, la nouvelle console hybride a franchi le cap symbolique des 2 millions d’unités vendues dans l’archipel nippon depuis son lancement le 5 juin 2025. Une performance remarquable qui confirme l’engouement massif pour la nouvelle génération de Nintendo, malgré un contexte d’approvisionnement toujours tendu.

Une cadence de vente historique

Atteindre 2 millions de ventes en seulement 15 semaines est une prouesse qui place d’emblée la Switch 2 dans le panthéon des consoles les plus rapides de l’histoire du Japon.

Pour mettre cette performance en perspective :

La Nintendo Switch originale avait mis environ 35 semaines pour atteindre ce même seuil en 2017.

La Switch 2 a donc plus que doublé la cadence de son illustre aînée.

Ce rythme effréné lui permet de se hisser à la troisième place du classement des consoles ayant atteint le plus rapidement les 2 millions de ventes au Japon, se plaçant juste derrière deux monuments du jeu vidéo :

Game Boy Advance (GBA) : 2,28 millions d’unités (record historique) PlayStation 2 (PS2) : 2,03 millions d’unités Nintendo Switch 2 : 2 millions d’unités

La Switch 2 devance ainsi des consoles légendaires comme la Nintendo DS ou la PlayStation Portable sur ce critère de vitesse.

Une demande qui dépasse toujours l’offre

Le plus remarquable dans cette performance est qu’elle a été accomplie dans un contexte de pénurie persistante. Comme lors des premiers mois de la Switch originale, le Japon « continue de connaître des problèmes de stock », comme le souligne le communiqué. Les unités disponibles sont écoulées en un clin d’œil, contraignant des millions de joueurs à s’inscrire à des loteries pour avoir une chance de l’acheter.

Cette frénésie d’achat, couplée à une production qui peine encore à suivre la demande explosive, illustre l’immense attente qui entourait cette succession. Nintendo continue d’augmenter le rythme de production et d’acheminement d’unités vers le Japon, mais chaque livraison est immédiatement « avalée » par le marché.

Une dynamique promise à durer

Ce démarrage historique au Japon, marché crucial pour Nintendo, confirme la dynamique positive observée depuis le lancement mondial de la console. Avec une gamme de jeux attractive – mêlant succès hérités de la première Switch, nouvelles exclusivités et support de grands tiers – et le concept hybride qui a conquis le grand public, la Switch 2 est plus que jamais la console à succès à battre.

Tous les regards sont désormais tournés vers les prochains chiffres pour voir si la Switch 2 pourra, à terme, détrôner la Game Boy Advance et son record absolu de 2,28 millions d’unités en 15 semaines. Les prochaines semaines, avec les pré-commandes pour les jeux de fin d’année, s’annoncent décisives. Une chose est sûre : la Switch 2 a déjà écrit les premières lignes de sa propre légende.