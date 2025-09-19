Nippon Ichi Software (NIS America), le studio japonais célèbre pour la série stratégique Disgaea, a officialisé aujourd’hui son prochain grand projet : Kyouran Makaism. Ce nouvel Action-RPG en 3D est annoncé sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 pour une sortie prévue le 29 janvier 2025. Le jeu promet de repousser les limites du genre avec son univers excentrique et ses mécaniques de jeu ultra-personnalisables, le tout porté par une équipe de développement de renom.

L’intrigue de Kyouran Makaism est on ne peut plus typique de l’esprit décalé de Nippon Ichi. Le scénario débute dans les Enfers lorsqu’un subalterne dérobe et dévore le « First Radiance Pudding » (le Premier Pudding Radieux), un dessert apparemment crucial, déclenchant une rébellion. Le joueur incarne Neuer, un mercenaire chargé de mener une mission de reconquête pour rétablir l’ordre… culinaire et infernal.

Le titre bénéficie du pedigree de l’équipe créative derrière les succès de NIS :

Minoba Shunsuke en tant que chef du développement.

Harada Takehito , le character designer emblématique de la série Disgaea, qui signe une nouvelle fois les illustrations des personnages.

Sato Tenpei à la composition de la bande-originale.

Les fans de Disgaea seront ravis d’apprendre que des personnages issus de la franchise feront des apparitions, créant un pont entre les univers du studio.

Entre Action Frénétique et Personnalisation Poussée

Kyouran Makaism se présente comme un action-RPG « speed » où le joueur contrôle Neuer à travers des hordes d’ennemis et d’immenses boss.

Les principales caractéristiques gameplay dévoilées sont :

7 Armes Uniques : Chaque arme dispose de sa propre portée, de ses actions et de techniques spéciales puissantes, encourageant une adaptation stratégique au combat.

Niveaux et Réincarnation : Dans la pure tradition Nippon Ichi, il sera possible de monter ses personnages jusqu’au niveau 9999 et d’utiliser un système de « Réincarnation » pour les renforcer encore davantage.

Monde d’Objets et Innocents : Le célèbre « Item World », où l’on pénètre à l’intérieur des équipements pour les renforcer, fait son retour, tout comme les créatures « Innocents » à équiper.

Serviteurs et Transformation Magique : Il est possible de capturer des monstres pour en faire des « Servants » qui combattent à vos côtés. La fonction « Magic Change » permet de les transformer en armes, débloquant des techniques spéciales uniques.

Monde du Personnage : Un système permettant de pénétrer l’esprit de son personnage pour le renforcer de l’intérieur.

Avec son mélange d’action rapide, d’humour décalé et de systèmes de jeu d’une profondeur vertigineuse, Kyouran Makaism s’annonce comme une production ambitieuse qui devrait combler les fans de Nippon Ichi et les amateurs d’action-RPG en quête d’originalité.

Sa sortie simultanée sur Nintendo Switch et sur la Nintendo Switch 2 dès janvier 2025 positionne le titre comme un contenu de poids pour le début d’année, promettant d’exploiter la puissance de la nouvelle console tout en restant accessible aux joueurs sur l’actuelle plateforme.