Le titre au style unique de Devolver Digital, où l’on incarne un démon de verre en quête de rédemption, arrive sur la prochaine console de Nintendo en 2025.

L’éditeur Devolver Digital, réputé pour son catalogue de jeux indépendants audacieux et décalés, vient d’annoncer officiellement que Skate Story débarquera sur la Nintendo Switch 2 au cours de l’année 2025. Développé en solo par le talentueux Sam Eng, ce titre promet une expérience de skate unique, mêlant onirisme, démons et une bande-son hypnotique.

Un Pacte Diabolique sur Quatre Roulettes

Le pitch de Skate Story est aussi original que son esthétique. Vous incarnez un démon fragile, littéralement fait de verre et de souffrance, prisonnier des enfers. Le Diable lui-même vous tend une planche de skate et un marché des plus singuliers : skater jusqu’à la Lune et l’avaler pour retrouver votre liberté.

Votre périple vous mènera à travers neuf couches des enfers, des étendues cendrées et désolées qu’il vous faudra conquérir en maîtrisant la physique exigeante de la planche. Ollies, kickflips et slides deviendront vos armes pour affronter des boss monumentaux, détruire des démons vicieux et sauver des âmes torturées, le tout avec une grâce ritualisée.

Style, Musique et Gameplay « Sick »

Skate Story se distingue par son identité visuelle forte, alliant des paysages surréalistes à une ambiance poétique et sombre. La bande-son, confiée à l’artiste new-yorkais énigmatique Blood Cultures et à John Fio, promet d’accompagner cette épopée infernale avec des beats psychédéliques parfaits pour une session de skate démoniaque.

Côté gameplay, le titre mise sur le défi et la maîtrise. Avec plus de 70 figures à apprendre et à perfectionner, le joueur devra progresser pour débloquer de nouveaux decks, roues et trucks, personnalisant ainsi son style. Il s’agira autant de compléter des épreuves que d’explorer librement les enfers pour créer ses propres lignes et défis.

Une Sortie Impatiemment Attendue sur Switch 2

L’annonce de son arrivée sur Nintendo Switch 2 est une excellente nouvelle pour les joueurs nomades. Le titre, qui était déjà très attendu sur PC et autres consoles, trouve une plateforme de choix dans la future console de Nintendo, réputée pour son public réceptif aux expériences indie audacieuses.

La promesse de pouvoir « avaler la Lune » lors de ses trajets quotidiens a de quoi faire saliver les amateurs de jeux à l’univers singulier et au gameplay exigeant. Skate Story s’annonce comme une pépite indépendante à suivre de très près en cette fin d’année 2025.