Advance Wars a été un pionnier dans les jeux de guerre de plateau. Récemment, les jeux War Groove (1 et 2) s’en sont fortement inspirés avec succès. C’est donc avec une grande curiosité que nous découvrons la sortie de Super World War, lui aussi inspiré du jeu de Nintendo. Le jeu du studio français Zero Games mérite-t-il d’être rangé lui aussi dans la catégorie des bons Advance Wars like ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

La domination du monde est en jeu

Le président du monde, Theorn BrunceWald, est mort. Sa seule présence depuis de longues années a permis de conserver la paix dans le monde. Mais sa disparition inattendue marque le début de nouvelles hostilités. Qui prendra sa place ? Tous les leaders des différentes factions du monde entier convoitent le pouvoir. C’est ainsi que débute une super guerre mondiale !

Le scénario de base est évidemment convenu et pas du tout surprenant. Ce qui vient ensuite est plus intéressant car nous découvrons petit à petit les différents leaders du monde avec leur caractère propre à chacun. De plus, nous avons beaucoup aimé l’humour, omniprésent dans le mode campagne. Que ce soit à travers de multiples références cinématographiques, les situations improbables ou les personnalités déjantées des différents leaders, nous avons régulièrement le sourire en lisant les dialogues présents dans le jeu.

Un bon Advance Wars like

Super World War est un jeu de guerre stratégique au tour par tour, similaire à la licence Advance Wars de Nintendo. Il faut donc récolter des ressources afin de pouvoir créer des troupes militaires dans le but de remporter la victoire sur l’ennemi. Nous allons pouvoir recruter des soldats, des véhicules terrestres et aériens. Chaque unité militaire possède ses forces et ses faiblesses. Les soldats parcourent moins de distance que les véhicules mais ils peuvent tendre des embuscades depuis des zones forestières. Les bazookas, seront par exemple très efficaces contre les chars mais très vulnérables aux snipers. Bref, vous l’avez compris, il faudra bien choisir ses unités en fonction des unités adverses.

Malheureusement, tout ceci a un coût. Pour recruter, il faudra avoir le porte-monnaie bien rempli. Pour cela, il nous sera possible de capturer des villes et des banques, qui nous rapporteront un petit pactole à chaque tour. Il est également à noter que, si nous voulons produire une unité, nous devrons sans doute capturer un bâtiment de production militaire (caserne, usine ou héliport).

Jusqu’ici, tous ceux qui connaissent Advance Wars sont en terrain connu.

Et ce n’est pas fini ! Car, comme dans le célèbre Wargame de Nintendo, le général de notre armée possède un pouvoir que l’on peut activer. Chaque général possède son propre pouvoir. Il peut être parfois déterminant dans le dénouement final d’une bataille.

On remet une couche d’Advance Wars ? Dans Super World War, il y a une gestion des munitions de nos troupes. Comme dans le jeu dont nous n’arrêtons pas de faire référence, chaque unité possède un nombre de munitions défini. Si nous n’avons plus de munition pour faire une attaque, il nous reste la possibilité d’utiliser une arme secondaire dont les capacités sont illimitées, mais qui fera beaucoup moins de dégâts que l’arme principale. Heureusement, nous pourrons faire le plein de munitions en ramenant notre unité à la base ou en la ravitaillant grâce à une troupe alliée.

Bon, d’accord, c’est comme dans Advance Wars, mais sinon, rien de nouveau ? Eh bien si, il y a une petite nouveauté que nous n’avons pas vu, de mémoire, dans le jeu de Nintendo. Les soldats peuvent tendre des embuscades aux unités ennemies. Cela nous permet de ne pas être visible de l’ennemi tant qu’il ne passe pas à côté de nous. Mais si c’est le cas, nous l’attaquons par surprise. Une autre petite subtilité du jeu concerne les combos. En effet, si nous attaquons dans le même tour, la même unité ennemie, nous bénéficions d’un bonus de dégâts. Cela nous incitera donc parfois, à nous acharner sur le même adversaire afin d’en arriver à bout.

Nous avons beaucoup apprécié le gameplay du jeu, très fortement inspiré d’Advance Wars, avec quelques subtilités en plus très appréciables. A chaque fin de bataille, nous avions envie de voir la suite du scénario ainsi que combattre à nouveau avec un niveau de difficulté légèrement supérieur à chaque fois.

Le mode campagne de Super World War nous permet de parcourir tous les généraux du jeu à travers 40 missions, donnant une bonne durée de vie au jeu. Et si cela n’est pas suffisant, il est possible de jouer jusqu’à 4 joueurs en local ou en ligne. Malheureusement, côté jeu en ligne, nous n’avons pas rencontré beaucoup de monde jusqu’à présent.

Des graphismes et une bande son juste corrects

Les graphismes de Super World War, sur Nintendo Switch, sont corrects mais sans plus. Les animations lors de chaque attaque sont souvent sanglantes. Les soldats perdent parfois leur tête dans de grandes giclées sanguines. C’est assez drôle pour les joueurs les plus matures, sans doute moins pour les plus petits.

Concernant la bande son, rien d’extraordinaire. La musique a le mérite d’être là pour nous accompagner, mais elle n’en est pas mémorable pour autant.

Par contre, nous avons apprécié l’usage de l’écran tactile en mode portable. Cela peut sembler évident mais nous tenions à le préciser.

Enfin, à l’heure où nous écrivons ces lignes, Super World War est au prix de 20€ sur le Nintendo eShop. Tout cela nous semble très correct, pour jouer 40 missions et avec une possibilité de jouer à plusieurs en ligne ou en local.