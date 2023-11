Le jeu Wargroove 2 est la suite du premier jeu du même nom sorti en 2019 sur notre Nintendo Switch. À l’époque, il était présenté comme le digne héritier du célèbre jeu de stratégie Advance Wars. Il avait reçu de très bonnes critiques.

Wargroove 2 offrira-t-il la même satisfaction aux joueurs ? Il est sorti le 5 octobre dernier sur notre console fétiche à un prix de 19,49€ sur le Nintendo eShop.

Des mécaniques classiques de RPG au tour par tour.

En premier lieu, lorsque vous lancez le jeu, vous avez le choix entre commencer la campagne dans le mode histoire et accéder à des cartes personnalisées. Un autre mode est, dans un premier temps, inaccessible car il requiert d’avoir faire au moins le prologue du mode campagne afin de le débloquer.

Nous commençons la campagne par une cinématique qui nous situe sur l’île du souvenir : l’île d’Aurania.

Le décor est planté : il y a trois ans une arme appelée Requiem a failli amener la perte d’Aurania mais les habitants ont défendu leur île et ont détruit Requiem. Cependant, les alliées de nos protagonistes pensent qu’il existe d’autres armes de ce type.

Nous sommes donc chargés de les trouver et de percer leur secret.

Le jeu se présente comme un jeu traditionnel RPG au tour par tour avec une sorte d’échiquier comme base pour les déplacements.

Au cours de la première mission, nous apprenons les rudiments du jeu. Nous incarnons une jeune Lytra héroïne malgré elle. Nous allons devoir prendre le commandement de l’armée afin de mener à bien cette mission.

Nous prenons donc en main notre armée et nous nous familiarisons avec les paramètres liés aux coups critiques et aux avantages ou désavantages induits par le terrain. Nous apprenons aussi à déceler les forces et les faiblesses de chaque unité. Nous avons accès à un codex très dense qui fera office de référence au cours des combats si nous sommes à la recherche d’une information.

Cela pourra paraître très dense au début pour un néophyte car beaucoup d’informations seront lancées au cours du combat et il ne sera pas forcément aisé de se souvenir de tout ce qui vous aura été transmis. Cependant, comme le codex est toujours disponible, nous pourrons facilement aller les rechercher au besoin.

Lors de la mission suivante, nous apprenons à prendre des bâtiments et à nous en servir pour nous régénérer. Ensuite, nous nous essayons à la gestion des camps qui nous permettent d’ajouter des combattants au fur et à mesure que l’on décime des unités adverses.

Par la suite, alors que notre bateau a été pris par des bandits, ceux-ci nous attaquent en nombre et quand nous pensons que cela va être compliqué de pouvoir les vaincre, Mme Pistil fait son retour avec une arme Requiem. Elle nous apprend à en faire usage de manière raisonnée et efficace.

Chaque chapitre est composé de plusieurs missions plus ou moins longues pour lesquelles vous vous verrez attribuer un certain nombre d’étoiles selon votre réussite en termes de tours utilisés pour vaincre l’ennemi mais aussi en fonction du nombre d’unités que vous aurez perdu. Vous aurez aussi des objectifs secondaires qui, si vous les remplissez, vous permettront d’atteindre les 3 étoiles de la perfection.

Il faudra environ deux heures par conquête.

Un nouveau mode : le mode conquête

Par rapport au premier titre du nom, un nouveau mode de jeu fait son apparition. Il s’agit du mode conquête. En effet, vous allez participer à une série de défis de plus en plus difficiles. Vos armées resteront les mêmes avec les mêmes caractéristiques de fin de mission pour débuter la nouvelle mission. Pas de régénération, pas de rajout de combattants. Il faudra donc prévoir une solide stratégie pour arriver à venir à bout de tous les défis proposés par le jeu.

Au début de la conquête, vous choisissez un héros et une formation qui vous accompagneront pour réaliser la mission du défi.

Certains défis seront très relevés et demanderont une grande anticipation et une grande réflexion par parvenir à en venir à bout.

Parfois le chemin se séparera en deux possibilités : un événement mystère, un enrôlement, un combat… ce sera à vous de choisir ce que vous préférez. Il y aura en tout 15 défis à relever pour venir à bout de ce mode conquête.

La difficulté et la prise en main

Le jeu dans son mode normal présente une difficulté assez relevée. Celle-ci pourra être ajustée pour les personnes néophytes qui la trouveront trop difficile. En effet, il existe trois modes de difficulté proposés par le jeu. Chaque joueur est donc libre de choisir la proposition qui lui convient. De plus, il pourra être difficile à prendre en main dans un premier temps par un néophyte car il y a énormément de paramètres à prendre en compte et il n’est pas aisé de retenir toutes les informations distillées au cours des premières missions afin de pouvoir les réutiliser à bon escient au cours des missions suivantes. Avec un peu d’entrainement, le jeu se prend en main et devient vraiment agréable à jouer.

Le mode multijoueur

Un mode multijoueur est présent pour les joueurs qui le souhaiteraient. Il se décompose en deux variantes : le jeu en local pour affronter une personne sur une carte de notre choix en choisissant parmi les commandants présents dans le mode campagne ou bien en ligne afin d’affronter des joueurs du monde entier.

Les graphismes et les sons

Le jeu garde ses graphismes un peu pixélisés plutôt anciens qui lui vont à merveille. Il est accompagné par une bande-son qui est vraiment adaptée et qui varie selon les événements sur la map au cours de la mission.

Le jeu Wargroove 2 est le digne héritier du premier opus. Il reprend les mécaniques qui ont très bien fonctionné pour le premier titre du nom. Les amateurs de RPG au tour par tour y trouveront leur compte avec notamment un nouveau mode conquête qui apporte un peu de variété dans le gameplay. La durée de vie est plutôt correcte compte tenu du prix de 19,49€. LES PLUS Les mécaniques classiques du RPG au tour par tour

Les mécaniques classiques du RPG au tour par tour Une campagne avec des missions ni trop longues ni trop courtes

Une campagne avec des missions ni trop longues ni trop courtes Le nouveau mode conquête qui offre une variété intéressante de gameplay LES MOINS La difficulté relevée (qui sera un atout pour certains joueurs)

La difficulté relevée (qui sera un atout pour certains joueurs) Un grand nombre d'informations à garder en mémoire dans un premier temps du jeu

