“COWABUNGA le cri des ninjas, Quatre tortues d’enfer dans la ville, Chevaliers d’écailles et de vinyle, Ce sont des guerriers fantastiques, Ils sortent les nunchakus, c’est la panique…”

Nombreux sont ceux qui reconnaîtront le générique emblématique de la série animée des années 90 de nos chères Tortues combattantes du crime. Ces dernières ont eu droit à bon nombre d’adaptations en jeux vidéo depuis leur première apparition, en 1984, en Comics. Du très bon à la pire des expériences vidéoludiques, les quatre frangins à carapace nous ont habitués à de l’action-plateforme pure, mais il semblerait qu’on ne les attendait pas du côté des jeux tactiques au tour par tour. Teenage Mutant Ninja Turtles : Tactical Takedown, le nouveau titre du développeur Strange Scaffold, fait pourtant ce pari, en plaçant nos héros dans un contexte de jeu de plateau numérique, mais en gardant l’esprit “papier” des jeux de rôle. Cependant, sous son esthétique originale et ses mécaniques de combats tactiques, le jeu réalisera-t-il pleinement son objectif, en proposant une aventure intéressante ?

Un nouveau souffle pour les héros d’arcade

L’histoire de Tactical Takedown est plutôt sombre et émotionnelle, et revient presque à ce qu’était la franchise dans ses tout débuts. Le jeu s’ouvre sur un postulat inhabituel, puisque Maître Splinter et Shredder sont morts, et les quatre frères, désormais au seuil de l’âge adulte, se sont éloignés les uns des autres.

L’histoire est racontée à travers de courtes boîtes de texte avant et après chaque mission, un format simple qui parvient à transmettre les informations principales des thèmes abordés, tels que le deuil, le développement et la maturité, les responsabilités, etc. Les niveaux sont des missions en solo, chaque Tortue combattant sur son propre terrain, renforçant au passage le thème de l’isolement.

Malgré cette approche intrigante, le récit ne va pas assez loin et souffre d’une carence de punch. Le manque de moments d’équipe est une déception majeure, en particulier pour une franchise construite sur le travail de groupe et la fraternité. Les développeurs ont eu le courage de briser le moule, mais le jeu ne propose une véritable réunion des frères qu’à la toute fin, ce qui donne l’impression d’une occasion manquée. C’est une histoire intelligente, mais son exécution aurait pu être plus satisfaisante pour les fans de l’équipe.

À noter que le jeu sort pile au moment où en France Hi Comics édite la suite de son run sur les Tortues, en proposant un renouveau de la saga avec un numéro 1 – Retour à New York, vendu comme un Reboot, il s’agit pourtant bien de la suite des aventures de nos jeunes ninjas, reprenant à quelque chose près, le même point de départ que le jeu vidéo proposé ici. La seule différence, c’est que c’est mieux réussi en comics…

De la baffe à la tactique

Le cœur de Tactical Takedown réside dans son système de combat. Sur une grille de jeu, chaque Tortue dispose de 6 points de vie et de 6 points d’action. Le joueur dépense ces points d’action pour se déplacer, attaquer, utiliser des capacités spéciales et interagir avec l’environnement.

Bien loin d’un beat’em up, le jeu parvient pourtant à rendre ces combats au tour par tour plutôt dynamiques. Chaque action est fluide et rapide, avec une portée différente en fonction des attaques, les intéractions avec le décor sont de bonnes idées, et il y a des pièges et des zones à ponctuellement éviter pour ne pas en prendre plein les dents (des passages de voitures dans les rues par exemple).

Les ennemis affluent par grappes sur le plateau, vous poussant à être constamment en mouvement, ce qui est un excellent point pour garder le joueur en éveil permanent, et éviter de se reposer sur ses lauriers. En outre, cela permet également de faire monter l’adrénaline en même temps que le danger sur le terrain.

Chaque Tortue offre un style de jeu unique qui capture parfaitement sa personnalité, Leonardo est le duelliste, empilant des bonus de dégâts et d’évasion pour tenir son terrain. Donatello est le tacticien, utilisant des pièges et des gadgets pour contrôler la carte et manipuler les ennemis. Raphael est le tank et le cogneur, capable d’infliger de gros dégâts et de pousser les ennemis. Michelangelo est le plus mobile, utilisant son skateboard pour se déplacer rapidement et sauter à travers les ennemis.

Le jeu est extrêmement satisfaisant lorsque vous parvenez à enchaîner les actions pour éliminer plusieurs ennemis d’un coup. Cependant, un défaut majeur réside dans l’équilibre des capacités. Les mouvements de « poussée », notamment les coups de pied de Raphael, sont si puissants qu’ils peuvent tuer n’importe quel ennemi en le faisant tomber de la carte, pour un faible coût en points d’action. Cela rend de nombreuses autres capacités moins utiles, car « pousser » devient souvent la meilleure option.

Un autre point de frustration est le manque de clarté de l’interface utilisateur. Le jeu n’explique pas toujours bien ses mécaniques. Les zones d’effet des capacités (comme un « cône de 1 mètre ») ne sont pas affichées sur la grille, et l’impact des bonus et malus n’est pas immédiatement clair sans passer par un mode d’inspection séparé. Ces petits problèmes peuvent rendre le jeu déroutant pour les nouveaux joueurs et les plus jeunes.

Le charme du jeu de plateau… mais sans âme

Visuellement, Tactical Takedown a un style distinctif qui lui donne beaucoup de charme. Les personnages et les ennemis ressemblent à des figurines de jeu de plateau en papier, avec des textures simples mais des couleurs vives qui rappellent le dessin animé. Les menus ont un aspect de bande dessinée qui correspond parfaitement à la franchise également.

Cependant, les graphismes souffrent de quelques lacunes. Les personnages, bien que stylisés, sont statiques et manquent cruellement de vie. Le doublage et les animations limitées (ils changent de pose, mais ne sont pas pleinement animés) peuvent les faire ressembler davantage à des pièces de jeu de plateau, mais le côté inanimé casse immédiatement les possibilités de dynamisme. De plus, la caméra, trop éloignée, empêche d’apprécier pleinement les détails des figurines. Sur la Nintendo Switch, ce style simple garantit des performances fluides sans compromettre l’esthétique générale.

Le jeu est très court, ne durant qu’environ 6 heures et se déroulant sur 20 niveaux rapides. Le principal problème est le manque de variété. Les missions sont répétitives, et les objectifs consistent souvent à éliminer un nombre spécifique d’ennemis ou à survivre pendant un certain nombre de tours.

De plus, les environnements sont limités à quelques types (rues, égouts, toits) et les ennemis sont peu nombreux. Il y a donc une certaine redondance qui s’installe à la fois dans les objectifs mais aussi dans les décors et le bestiaire. Les combats de boss sont également rares et la plupart ne sont clairement pas mémorables.

Malgré sa courte durée, Tactical Takedown tente de compenser avec sa rejouabilité. Un système de scoring style arcade vous encourage à rejouer les niveaux pour améliorer votre performance. Il y a aussi la possibilité de débloquer de nouvelles capacités en dépensant des « coquilles » (la monnaie du jeu), ce qui vous permet de personnaliser les mouvements de chaque Tortue et d’expérimenter de nouvelles tactiques.

Le mode « Remix » est un ajout bienvenu, offrant de nouvelles variantes d’ennemis et des défis supplémentaires. Même si cela ne résout pas tous les problèmes de fond, cela montre que les développeurs sont conscients du manque de profondeur.

Côté bande-son, rien d’incroyable, pas de quoi décoiffer une tortue, mais ça reste dynamique et accompagne bien l’action sur les tours de jeu et dans chaque niveau.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Takedown Tactique est disponible depuis le 25 août 2025 sur l’eShop au prix de 17,51 euros, en français.