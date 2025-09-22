Burton-on-Trent, UK – 18th September, 2025. L’éditeur Playtonic Friends et le développeur MegaWobble déborde d’enthousiasme à l’idée de dévoiler un tout nouveau gameplay. Nous avons eu le droit à un trailer pour Lil Gator Game: In the Dark qui nous présente une énorme extension pour l’adorable aventure de Lil Gator Game.

Le trailer a été montré aujourd’hui durant la Six One Indie Showcase. Celui-ci montre aux joueurs un aperçu de ce qui se trouve sur l’île avec une date de sortie pour début 2026 sur PC. L’extension est actuellement développée pour Steam, Playstation 4 & 5, Xbox One & Series X/S, et la Nintendo Switch.

Double de l’aventure, double de fun

La prochaine aventure de Lil Gator est la plus grande à ce jour ! In the Dark double la taille du jeu original, en y ajoutant un immense monde souterrain rempli de recoins cachés, de trésors secrets et de nombreux nouveaux amis à rencontrer.

Des tunnels de cavernes douillets brillent à la lumière de bâtons lumineux, des grottes mystérieuses recèlent des surprises, et chaque crevasse abrite un nouvel ami prêt à vous aider dans votre aventure.

Vous aurez certainement envie de céder à la tentation de cette aventure !

Nouveaux visages, nouveaux défis

Ça ne serait pas une aventure de Lil Gator sans quelques quêtes à accomplir et des nouvelles amitiés à forger, mais cette fois, il y a des ennemis inattendus à affronter. Un groupe d’adolescents grincheux et fauteurs de troubles menace de gâcher votre fun et seul l’optimisme débordant de Lil Gator pourrait suffire à les rallier à sa cause.

Préparez-vous à de nouveaux mouvements

L’exploration du monde souterrain s’accompagne de tous nouveaux jouets avec lesquels s’amuser. Du ruban de gymnastique qui permet de faire des doubles sauts aux nouveaux objets qui frappent les voleurs en carton, la panoplie de Lil Gator s’enrichit autant que son monde.

Lil Gator Game: In the Dark est une aventure chaleureuse et familiale, qui apporte une conclusion à l’histoire épique de Lil Gator.