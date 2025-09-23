Lancé le 19 septembre et financé en moins de 48h, la sortie de Fallen Fates est désormais une réalité, que nous pourrons bientôt découvrir sur Nintendo Switch 1 et 2 !

Fallen Fates est la nouvelle réalisation du studio franco-brésilien Hibernian Workshop, auquel on doit notamment le très bon Astral Ascent dont nous vous avions fait la critique juste ici. Fallen Fates est présenté comme un jeu d’aventure dans un monde fantastique proche de Final Fantasy XVI. Il s’agit du projet le plus ambitieux du studio, avec un vaste monde à explorer et une aventure mémorable avec des personnages marquants le tout servi avec un du pixel-art aux petits oignons et un système de combat dynamique !

Un jeu plein de promesse donc, mais gageons qu’à la lumière de leurs précédentes réalisations (Astral Ascent et Dark Devotions), elles seront très certainement tenues… Et si le Kickstarter poursuit sur sa lancée on pourrait également avoir droit à quelques belles surprises supplémentaires ! Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir le jeu via la page du financement participatif juste ici, le jeu est annoncé pour mars 2028 avec des versions Nintendo Switch 1 et 2.

Vous pouvez découvrir le trailer d’annonce juste là:

Les créateurs d’Astral Ascent et Dark Devotion présentent : un nouvel Action-RPG en vue du dessus, porté par un superbe pixel art dessiné à la main et des combats intenses et épiques.

Immergez-vous dans un monde brisé

Des cristaux tombent du ciel, déchirant Tellus et générant de mystérieuses créatures qui sèment la destruction. Si autrefois, les terres de Tellus étaient régies par la magie, ses villes aujourd’hui s’effondrent alors que d’étranges créatures s’y répandent. Dans un dernier effort pour survivre, les humains fusionnent avec des êtres magiques pour créer de puissants guerriers. Explorez un monde au bord du gouffre, découvrez ses secrets, et battez-vous pour protéger ce qu’il en reste.

De superbes paysages prêts à être explorés

Aussi beau que peut l’être de Tellus, c’est aussi une terre marquée par les ruines, les difficultés et les mystères obscurs. Parcourez de vastes étendues à votre propre rythme, des grandes plaines aux bastions fortifiés, des déserts brûlants aux ruines depuis longtemps oubliées. Dashez, courez comme un loup, agrippez-vous pour atteindre des zones en apparence inaccessibles, grimpez pour découvrir le monde d’en haut. Il y a beaucoup à découvrir.

Soyez maître de votre destinée…

Prenez le contrôle d’un duo de héros : Arven, un Ranger humain qui chasse les Ombres pour gagner sa vie et qui a désespérément besoin de plus de puissance, et Kat, une Etheri, entité immatérielle récemment arrivée sur ce plan matériel du monde dont elle ne sait rien. Deux êtres fusionnés en un seul corps, unis par la nécessité mais peut-être aussi par le destin.

…Parce que votre sort n’est pas scellé

Customisez et améliorez les compétences physiques et magiques des deux héros pour correspondre à votre style de jeu et expérimentez un gameplay fluide, nerveux et intuitif, complété par des mécaniques qui vous donneront le contrôle total sur vos capacités. Fabriquez des améliorations puissantes et façonnez votre build pour surmonter les défis qui se tiendront entre vous et la vérité qui attend d’être dévoilée.

Deux esprits, un corps

Apprendre à vivre ensemble fait aussi partie du challenge et est en partie la clé pour devenir plus fort. Explorez votre palais mental pour observer ce lien entre corps et esprit prendre vie. Exploitez la magie Ethéri pour pour révéler les secrets du passé et vous armer pour affronter ce qui vous attend.

De multiples destins déchus, sur le même chemin

Rencontrez des personnages inoubliables tout au long de votre aventure, des plus fidèles alliés aux ennemis les plus dangereux. Chacun aura sa propre voix, son but, et son histoire à raconter mise en scène par des cinématiques dessinées à la main en pixel art conçues pour laisser leur empreinte.

Fallen Fates est l’histoire de destins entremêlés, d’objectifs communs ou opposés, et de choix difficiles.