Super Evil Megacorp vient d’annoncer via une bande-annonce la sortie d’une grosse mise à jour pour Les Tortues Ninja – Le destin de Splinter.

Ainsi, vous pourrez découvrir dès le 30 septembre, un tout nouveau mode arcade (gratuit), du contenu narratif mettant l’accent sur le nouveau personnage, des nouveaux pouvoirs et ennemis (gratuit) et des améliorations au niveau du jeu (plus d’une centaine a été annoncé)

Concernant le nouveau personnage, il sera payant et il s’agit de… Metalhead !