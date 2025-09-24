Capcom, l’un des principaux développeurs et éditeurs mondiaux de jeux vidéo, a ouvert le bal du Tokyo Game show 2025 avec un stream regroupant nouvelles infos et trailers sur Onimusha: Way of the Sword™, PRAGMATA™, Monster Hunter Stories™ 3: Twisted Reflection, Mega Man Star Force™ Legacy Collection, Monster Hunter Wilds™, Street Fighter™ 6 et Phoenix Wright™: Ace Attorney™ Trilogy.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection décollera le 13 mars 2026

Kenji Oguro, directeur du jeu, a partagé plus de détails sur le gameplay et l’histoire du RPG Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection en développement.

Cette nouvelle histoire se déroule dans un monde où un phénomène environnemental attise les tensions entre les royaumes d’Azuria et de Vermeil. En tant que Ranger enquêtant sur le mystérieux quartz d’œuf apparu parallèlement à l’Empiétement des cristaux, les joueurs rencontreront diverses espèces de monstres, dont le Chatacabra et le Rey Dau, tout en s’efforçant de découvrir et protéger les espèces de monstres en danger et de restaurer les écosystèmes endommagés.

Ce voyage permettra aux joueurs d’explorer librement le vaste monde de Monster Hunter™ en grimpant et en volant sur le dos des monstres. Ces actions de chevauchée s’étendent également aux phases de combats, avec des attaques spéciales pour prendre l’avantage dès le début des affrontements. Cet épisode de la série propose plus de stratégies que jamais comme la mise en place du Synchro Rush où tout le groupe du joueur unit ses forces pour infliger des dégâts considérables. Avec des combats plus intenses et des aventures plus épiques, chevaucher des Monsties s’annonce plus palpitant que jamais !

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection est un RPG prévu pour le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

Capcom célèbre les 20 ans de Mega Man Star Force avec une nouvelle collection Legacy !

Mega Man Star Force Legacy Collection, qui regroupe les sept titres principaux dans un seul pack, sortira en 2026 sur Nintendo Switch™, PlayStation 5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam).

Les joueurs vont pouvoir revivre les aventures de Geo Stelar et Omega-Xis dans leur défense de la Terre contre des menaces cosmiques lors de combats effrénés à base de cartes. La collection comprend tous les titres principaux, notamment Mega Man Star Force™ Pegasus, Mega Man Star Force™ Leo, Mega Man Star Force™ Dragon, Mega Man Star Force™ 2 Zerker x Ninja, Mega Man Star Force™ 2 Zerker x Saurian, Mega Man Star Force™ 3 Black Ace et Mega Man Star Force™ 3 Red Joker.

Mega Man Star Force Legacy Collection propose des améliorations modernes, notamment le jeu en ligne, des filtres visuels, une galerie d’illustrations et un lecteur musical, ainsi que des options de difficulté supplémentaires pour une progression plus fluide. Elle comprend également une riche collection de cartes de combat dont celles jusqu’alors disponible uniquement lors d’événements spéciaux ou incluses dans des jouets. Fans de longue date ou nouveaux venus peuvent se préparer à vivre l’aventure ultime à travers le Wave World l’année prochaine.

Mega Man Star Force Legacy Collection sortira en 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam).

Viper revient tester ses nouveaux gadgets dans Street Fighter 6 le 15 octobre !

Viper rejoint le casting de Street Fighter 6 le 15 octobre ! Apparue pour la première fois dans Street Fighter IV, cet agent infiltré occupe désormais le poste de directeur de recherche chez SiRN, où elle s’occupe d’éliminer les vestiges de Shadaloo.

Viper pourra être acquise à travers le Year 3 Character Pass, le Year 3 Ultimate Pass, ou individuellement grâce aux Fighter Coins. Deux Costumes seront disponibles pour C. Viper. Le premier reflète son nouveau rôle chez SiRN. Le deuxième s’inspire de son look original et peut être obtenu avec des Fighter Coins ou en maximisant les liens avec elle dans le World Tour.

À partir du 15 octobre également, Street Fighter 6 commémorera le 30e anniversaire du visual novel Banshee’s Last Cry avec un crossover spécial. Les festivités incluront un nouvel épisode gratuit pour le World Tour, des décorations pour le Battle Hub et des objets gratuits pour les joueurs qui se connecteront pendant la période de la campagne.

L’émission a également révélé le costume 4 e type « Mecha » de Zangief, qui sortira également le 15 octobre. Pour célébrer cette nouvelle tenue, Capcom collabore avec le groupe de métal Cavalera Conspiracy. Plus de détails prochainement, dont la sortie d’une musique originale produite par le groupe populaire.

Street Fighter 6 est le jeu de combat référence disponible sur sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC (Steam). La version numérique est actuellement en promotion pour une durée limitée.

Nouvelles langues et fonctionnalités pour Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy bénéficiera d’un nouveau patch important le 19 novembre. Il inclura l’ajout de nouvelles traductions telles que le l’espagnol (Amérique du sud) et le portugais brésilien !

La mise à jour comprendra également d’autres améliorations, notamment une fonction de sélection d’épisodes, un mode galerie, une option de lecture automatique et une interface utilisateur améliorée pour la phase de témoignage.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, est un jeu d’aventure et d’enquêtes disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC (Steam).