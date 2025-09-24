Les sorcières sont à l’honneur ces derniers temps ! Alors que nous vous proposions le test de Tiny Witch il y a quelques temps, nous voici repartis pour une nouvelle aventure pleine de magie, et bien entendu, de talentueuses demoiselles aux chapeaux pointus pour lancer moult et moult sortilèges. Cette fois-ci, la bave de crapaud et la cervelle de zombie resteront sur le côté au profit d’une quête intensive pour retrouver une maman. Beaucoup plus mignon !

Développé par Akatsuki Games et Blast Edge Games, et édité par Aniplex, HYKE:Northern Light(s) s’ouvre sur le choix entre deux modes de difficulté. Une fois n’est pas coutume, soulignons que nous apprécions ce détail choisi par les développeurs. Chaque joueur ne disposant pas du même temps de jeu et des mêmes capacités de concentration, il est appréciable d’avoir l’opportunité de jouer quel que soit son niveau. Novices et habitués peuvent dès lors échanger sur un même titre, et cela, pour le plus grand bonheur de tous. Aparté fait, l’aventure peut débuter. Celle-ci est découpée en chapitres, le chapitre 0 faisant office de tutoriel avec une introduction en douceur.

Au commencement, Aurora…

Au commencement, le joueur fait la connaissance d’une certaine Aurora, cheffe des Soleils de minuit (la classe), tandis que la ville qui l’entoure est en proie aux flammes. Aurora parcourt les rues en évitant les débris qui jonchent le sol et croise quelques hommes armés et en uniforme. Ces derniers ne font clairement pas le poids face à elle et elle parvient sans la moindre difficulté à atteindre la planque d’un certain Wiseman. Celui-ci semble passablement en colère et la discussion qu’ils entament laisse entendre qu’une guerre oppose les humains et les sorcières. Nous y voilà donc !

Le chapitre 0 se clôture ainsi, sous une certaine tension entre les protagonistes. La prise en main d’Aurora est courte mais appréciable puisqu’elle est dotée d’une grande force. Il est donc aisé de battre les premiers ennemis. Néanmoins, ne vous y habituez pas trop vite ! Le chapitre suivant arrive aussitôt, une décennie plus tard, et cette fois-ci le joueur prend le contrôle d’une certaine Hyke…

Puis vient le tour de Hyke…

L’ambiance est assez détendue. Hyke, son amie Riko et le chat Puffy, parcourent quelques kilomètres en voiture avant d’arriver dans une petite ville où très vite l’un des résidents les avertit d’un danger qui rôde non loin de là, au cœur de la forêt cramoisie. Assez flou sur la raison de ses craintes, le villageois nous raconte qu’il y a bien longtemps, un incident est survenu au niveau de la centrale électrique. Une sorcière aurait survécu au drame et rôderait depuis dans la forêt qu’elle inonderait de monstres pour rester recluse et en sécurité.

Toute cette histoire titille la curiosité de Hyke qui n’a qu’un seul objectif : retrouver sa maman disparue. Quand tout à coup, un groupe de soldats surgit dans la petite ville : ils font partie de la compagnie de résurrections qui a eu un rôle majeur dans la destruction des sorcières au cours de la dernière guerre. Face à de telles déclarations, nous préférons nous éclipser, comprenant qu’ils ne sont pas franchement nos alliés ! Hop, direction la voiture. Rapidement, la radio du véhicule se met à émettre de drôles de sons jusqu’à s’adresser directement à nous ! Celle-ci nous conseille de nous rendre à la forêt cramoisie, sans grande surprise ! Avant de se lancer dans le vif de l’aventure, nous décidons de faire une halte, le temps de dresser notre premier campement. Ce dernier est assez spartiate, mais il est amené à se développer progressivement. Néanmoins, nous pouvons d’ores et déjà y prendre quelques photos, écouter de la musique et bien entendu, nous reposer. Nous avons déjà hâte de découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités à venir sur le camp !

À notre réveil, il nous est possible de sélectionner une petite amélioration active au cours de notre prochaine étape : nous avons dès lors le choix entre une vitesse de déplacement augmentée ou une baisse significative des dégâts subis. Intéressant tout cela !

Reposée et pleinement en forme, nous pouvons enfin nous mettre en route pour la forêt cramoisie. La mise en route véritable de HYKE : Northern Light(s) est un peu longue mais gardez à l’esprit que le titre se veut plutôt reposant et accessible. Néanmoins, à partir de maintenant, les choses vont un peu plus remuer !

La première mission dans la forêt cramoisie est parfaite pour prendre en main Hyke et comprendre toutes ses capacités. Celle-ci est dotée d’une attaque normale au corps à corps, ainsi que de deux attaques magiques : l’une à distance, et l’autre sous la forme d’un bouclier offensif pour les ennemis qui osent s’en approcher. Toutes ces manipulations sont laissées en libre choix au joueur qui sélectionne tout simplement le bouton de son choix pour actionner telle ou telle attaque. Rapidement, il devient possible de charger les sorts afin de les rendre plus puissants. Bien entendu, d’autres vont progressivement apparaître.

Hyke se montre réactive et plutôt efficace sur le terrain. Sa panoplie d’action s’avère être assez complète et cette petite sorcière est parfaite pour se faire la main sur le jeu.

Les ennemis deviennent de plus en plus belliqueux, mais en prenant soin d’utiliser avec malice les différentes attaques, la progression ne pose pas vraiment de souci. La barre de vie de Hyke reste assez importante tandis que ses adversaires sont vite à terre. Une carte est laissée à disposition et permet de s’orienter plus facilement : en effet, si les premiers instants sur le titre sont d’une grande facilité, HYKE : Northern Light(s) s’apparente de plus à plus à un labyrinthe et la carte s’avère dès lors fort pratique pour retrouver son chemin.

Le parcours de la forêt cramoisie est ainsi découpé en plusieurs étapes au cours desquelles Hyke va pouvoir collecter un grand nombre de ressources. Celles-ci vont ensuite pouvoir être utilisées à bon escient une fois de retour au camp. Le joueur peut en effet améliorer ses personnages afin de les rendre plus performants, mais ces améliorations sont coûteuses. Soyez patients et persévérants ! Si certaines ressources se collectent sur les ennemis, d’autres sont régulièrement disponibles au sein des coffres. Il est donc vivement recommandé de fouiner un peu partout afin de ne pas oublier un petit passage secret…

Une fois l’intégralité de la forêt connue, le boss de la zone se profile. Bien que sa barre de vie soit plus conséquente, le battre n’est finalement qu’une formalité. Ceci étant fait, le joueur récolte une rune mais aussi une nouvelle sorcière : Fallout !

… un pour tous et tous pour un !

Ainsi va le cheminement de HYKE:Northern Light(s) : l’arrivée dans un environnement bien spécifique où le camp s’installe, puis le départ pour chacune des missions de la zone où toutes se clôturent par un retour sur le camp afin de souffler (et faire quelques améliorations/recettes de cuisine), le boss final, l’obtention d’une nouvelle rune et de la petite sorcière associée pour compléter la fine équipe.

Cette régularité risque de scinder les joueurs en deux : ceux qui seront ravis de connaître le fonctionnement du titre, et les autres qui seront un peu déçus de ne pas pouvoir franchement sortir du cadre. Libre à chacun de se faire son avis sur le sujet.

Néanmoins, l’arrivée d’une nouvelle sorcière n’est pas sans conséquence. Celle-ci est jouable et unique ! Chacune dispose de ses propres caractéristiques et compétences. Certains personnages sont ainsi plus adaptés aux combats à distance, tandis que d’autres disposent d’un panel plus conséquent pour le corps à corps. Les points de vie sont une base importante à prendre en considération : peu de vie s’avère rapidement dangereux sur le champ de bataille, à moins qu’il ne soit possible d’envoyer quelques sbires à sa place ? Eh eh eh… HYKE : Northern Light(s) offre de jolis personnages distincts qui devraient contenter tous les styles de jeu. Autre point positif : il est parfaitement possible de switcher en pleine partie d’une sorcière à une autre. Pas de panique ainsi si le style de la petite dernière ne vous plaît pas plus que cela ! Bien entendu, les améliorations sont, elles aussi, spécifiques avec des ressources bien précises… Vous allez devoir en ouvrir des coffres cachés !

Un campement perfectible

Les retours sur le camp sont l’occasion de faire le point sur les ressources désormais disponibles afin de mener à bien différentes améliorations sur les sorcières.

Néanmoins, le titre propose aussi quelques personnalisations de la zone, avec le choix de décors parmi ceux d’ores et déjà obtenus. Sans grand intérêt, nous n’avons pas adhéré à toute cette partie du titre, y compris à l’écoute de la musique ou à la prise de photos. Si la bande-son est de qualité (nous vous en parlons justement dans le dernier paragraphe), tout son intérêt réside dans sa dualité avec le jeu en cours. Pour écouter de la musique, nous ne prenons pas notre console… Par ailleurs, la personnalisation visuelle du camp n’est pas des plus agréables : nous avons rencontré des difficultés pour retirer la tente initiale et l’espace reste relativement restreint.

Nous avons été aussi un peu déçus par les villages. Avant de repartir sur le front, il est en effet possible de faire une halte auprès des villageois. Ces zones sont très succinctes et malgré quelques jolis décors, l’intérêt y est une nouvelle fois limité. Il est possible d’y récupérer quelques quêtes ainsi que des ingrédients pour la décoration ou pour la cuisine. Mais tout cela sonne un peu creux…

La cuisine, enfin, est intéressante dans sa finalité puisqu’elle ajoute quelques améliorations importantes avant de partir au combat. Sa réalisation, quant à elle, reste automatique et sans grand intérêt à nouveau. Enfin, le curseur de sélection n’est pas toujours visible (y compris dans les menus).

Nous aurions donc aimé un peu plus d’efforts portés sur le travail au camp, avec de véritables activités inhérentes à ce dernier, d’autant plus que cet aspect du jeu est mis en avant dans sa présentation. Dans les faits, le camp est avant tout un hub qui permet de perfectionner ses personnages et concocter quelques plats avant de repartir, rapidement mais un peu plus costauds que la fois précédente, sur le prochain champ de bataille.

De belles finitions

Malgré un camp qui n’a donc que très peu d’intérêt, HYKE:Northern Light(s) dispose d’un bon nombre d’atouts. À commencer par la belle complémentarité des petites sorcières, ainsi qu’une durée de vie correcte pour un titre de ce genre (une dizaine d’heures, un peu plus avec les quêtes complémentaires et la recherche d’une bonne prise en main de toutes les sorcières), avec quelques petites scènes parfois inattendues entre les chapitres.

Dès les premiers instants, nous avons été charmés par l’ambiance musicale du titre. Les mélodies donnent avec justesse le ton, avec des phases plus calmes et d’autres bien plus toniques et exaltantes. Le temps est assez calme sur le camp, mais il devient nettement plus rythmé lors des phases de combats un peu plus intenses. Les bruitages, en revanche, deviennent vite répétitifs…

Le style graphique, quant à lui, mélange le rétro et les mangas, le tout d’une façon assez élégante. Les personnages sont globalement assez réussis et malgré une pixellisation perceptible, le rendu final reste propre et certaines sorcières sont vraiment attachantes. Le type d’ennemis est dépendant de l’environnement, et malgré quelques similitudes, le choix du bestiaire est plutôt cohérent et bien fourni. En outre, quelques pièges et interrupteurs viennent compléter le panel des manipulations environnementales disponibles.

HYKE:Northern Light(s) est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 30 euros environ.

Le saviez-vous ?

Chat noir, chaudron, pentacle, balai sont les symboles les plus fréquents pour accompagner les sorcières.

Et vous, comment imaginez-vous le monde des sorcières… ?