Biped le jeu coopératif qui vous permet de faire avancer un robot avec un copain revient pour un second épisode en novembre !

Biped avait plutôt séduit notre cher Lordo lors de sa sortie. La suite se profile pour une sortie le 5 novembre sur Nintendo Switch et les autres supports. Biped 2 devrait placer la barre plus haut avec un mode multijoueur coopératif jusqu’à 4 joueurs en ligne et hors-ligne sur la même console. Le jeu propose également de nouveaux robots, de nouvelles missions, de nouveaux biomes et des éléments de personnalisation. En plus du mode coopératif, un mode 2 contre 2 est également annoncé, l’occasion d’affrontez vos amis pour déterminer qui est le meilleur binôme !

Biped 2 est la suite du jeu génial permettant d’incarner deux adorables robots bipèdes, Aku et Sila, alors qu’ils s’entraident au cours d’aventures palpitantes. Plongez dans ce super jeu d’action-aventure en coop rempli de casse-têtes, de complicité, d’entraide et d’amusement !

Après avoir réactivé tous les relais sur Terre, nos courageux héros bipèdes ont reçu un signal étrange d’une planète lointaine. Il devait forcément s’agir d’un appel à l’aide ! Voulant faire leurs preuves, nos amis mécaniques sont déterminés à aider ceux qui en ont besoin dans la Galaxie et à sauver héroïquement une planète en détresse. Après tout, même les plus petits robots peuvent accomplir des exploits !

COMMANDES AMUSANTES

De nouvelles méthodes de déplacement s’ajoutent aux mécaniques classiques à deux jambes !

Essayez de nouveaux types de mouvement s’intégrant parfaitement dans le gameplay ! Planez gracieusement sur un deltaplane en laissant de jolis motifs dans votre sillage, ou partez à la conquête de corniches et de brèches avec un grappin !

Et devinez quoi ? La glissade est de retour ! Préparez-vous à glisser un peu partout !

MÉCANIQUES DE JUMELAGE UNIQUES

En plus de s’aider à progresser, Aku et Sila synchronisent leurs actions pour triompher ! Ne formez qu’un avec votre partenaire robot pour résoudre certains casse-têtes spéciaux. Contrôlez les jambes ou les bras et coordonnez chaque foulée (ou prise). Des tonnes de casse-têtes liés à cette technique vous permettront de la maîtriser !

EXPLOREZ DE NOUVEAUX BIOMES

Percez les mystères d’une planète extraterrestre et rencontrez de nouveaux personnages, dont une espèce encore inédite d’élémentaires ! Explorez des environnements étranges et préparez-vous à en relever les défis. Immergez-vous dans les paysages splendides, la musique merveilleuse et l’atmosphère mémorable du jeu !

JOUEZ EN SOLO OU EN COOP À 2 OU 4

Pour varier les plaisirs, vous pouvez choisir entre de nombreuses possibilités de jeu :

Solo

Mettez vos talents héroïques à l’épreuve dans le mode solo !

Coop à 2

Vivez ce voyage avec une autre personne. Incarnez deux bipèdes et optimisez votre synergie. Usez de vos talents et collaborez pour surmonter les difficultés, car la coopération sera essentielle.

Coop à 4

Nous avons ajouté une modification supplémentaire : la coop à 4 joueurs ! Venez à bout de niveaux ardus en tant qu’équipe de 4 joueurs !

LE STYLE AVANT TOUT

Affichez votre créativité au nouveau monde ! Mettez vos bipèdes sur leur 31 pour impressionner vos nouveaux amis. Récoltez des trésors et achetez des chapeaux extravagants. Sortez du lot ou choisissez un style assorti à votre partenaire.

FAÇONNEZ VOTRE PROPRE VOYAGE

Vous avez exploré le jeu de fond en comble et en voulez encore ? Utilisez le Steam Workshop pour créer vos propres niveaux ! Partagez-les avec la communauté et consultez les créations des autres ! Les possibilités sont infinies, et rien ne pourra vous empêcher de vous amuser encore plus !