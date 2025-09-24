Le prochain titre des créateurs d’Earth Defense Force nous plonge dans un building de 100 étages pour une satire explosive du capitalisme, prévue pour le 23 octobre 2025.

D3Publisher a dégainé un nouveau trailer explosif pour Full Metal Schoolgirl, son prochain shooter d’action survolté développé par l’équipe derrière Earth Defense Force: World Brothers 2. Cette vidéo de gameplay, centrée sur l’introduction des armes, donne un aperçu du chaos pur qui attend les joueurs sur Nintendo Switch 2 à partir du 23 octobre 2025.

Un Arsenal pour une Élève Cyborg en Quête de Vengeance

Le trailer « Weapon Introduction » confirme l’ADN EDF du titre : du gros calibre, des explosions en pagaille et une ambiance résolument over-the-top. On y découvre l’héroïne, une lycéenne cyborg, équipée d’un impressionnant arsenal allant du fusil d’assaut classique à des armes bien plus exotiques et destructrices, le tout dans des environnements confinés qui promettent des combats au corps-à-corps intenses.

Comme l’explique Nobuyuki Okajima, Producteur chez D3Publisher : « C’est un jeu sur la rébellion et le chaos. Une expérience de combat rapproché haletante, une satire brutale du capitalisme tardif, alimentée par les balles, les lames et le soutien de votre audience en direct. »

Synopsis : Affronter les « Working Dead » dans un Building Maudit

Le scénario, aussi original que déjanté, se déroule en 2089 dans un Japon dystopique. La méga-corporation corrompue Meternal Jobz a asservi l’économie avec sa main-d’œuvre de cyborgs zombifiés, les « Working Dead », capables de travailler sans relâche. Incarnant l’héroïne mécanisée, le joueur devra infiltrer le siège de l’entreprise, un gratte-ciel de 100 étages aux configurations changeantes, et en gravir les niveaux pour affronter des hordes de salarymans morts-vivants et un CEO diabolique. L’objectif : une vengeance personnelle avant que les plans maléfiques de l’entreprise ne se concrétisent.

Les Fonctionnalités Clés d’un Shooter Survitaminé

Une Héroïne Mécanisée Jusqu’aux Dents : Armes surpuissantes, améliorations cybernétiques et style de lycéenne se mélangent pour une expérience d’action frénétique.

Un Building en Évolution Perpétuelle : Les 100 étages du gratte-ciel voient leur disposition et leurs pièges de sécurité changer à chaque nouvelle tentative, renouvelant le défi.

Le Live-Streaming comme Mécanique de Jeu : Une idée originale. Les combats sont diffusés en direct dans l’univers du jeu. Votre performance attire des viewers qui font des dons, permettant d’acheter des améliorations. En cas d’échec, le soutien du public vous encourage à continuer.

Précommandes et Éditions Spéciales

Les fans peuvent d’ores et déjà précommander le jeu. La précommande de l’édition standard débloque le set d’accessoires « Furball 3-color set », tandis que l’édition deluxe offre en plus le « Don’t Mess with Me, Cat 3-color set ».

Avec son concept mêlant satire sociale, action pure et mécaniques roguelite, Full Metal Schoolgirls’annonce comme une proposition aussi risquée que rafraîchissante. Rendez-vous le 23 octobre pour monter à l’assaut du capitalisme, un étage à la fois.

Full Metal Schoolgirl sortira le 23 octobre 2025 sur Nintendo Switch 2. Les précommandes sont ouvertes.