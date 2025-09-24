C’était l’une des annonces les plus attendues du RGG Summit 2025 : Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties a été officiellement dévoilé par Sega. Ce remake complet de Yakuza 3, sorti initialement sur PlayStation 3 en 2009, débarquera sur Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5, PlayStation 4 et Xbox Series le 12 février 2026. La particularité de cette édition : l’inclusion d’une campagne inédite, Dark Ties, permettant d’incarner l’antagoniste Yoshitaka Mine.

Yakuza Kiwami 3 : Un remake extrême pour une histoire culte

Yakuza Kiwami 3 n’est pas une simple remasterisation HD, mais un remake complet repensé from the ground up. Le jeu promet d’évoluer « chaque aspect du jeu original » selon Sega. Les joueurs retrouveront l’histoire poignante de Kazuma Kiryu, l’ex-yakuza tentant de mener une vie paisible à Okinawa tout en protégeant les enfants de l’orphelinat Morning Glory.

Les améliorations annoncées sont substantielles :

Des environnements repensés : Les rues animées d’Okinawa et de Tokyo prennent vie avec un niveau de détail inédit.

Un combat réinventé : Le système de bagarre brutal de la saga passe « au niveau supérieur » pour plus de fluidité et d’impact.

Du contenu additionnel : Des scènes inédites viendront enrichir l’histoire originale, apportant plus de profondeur émotionnelle, tandis que les mini-jeux et expériences secondaires seront améliorés.

Dark Ties : L’heure de gloire pour Yoshitaka Mine

La grande nouveauté de cette édition est sans conteste le mode Dark Ties. Pour la première fois, les joueurs pourront incarner Yoshitaka Mine, l’antagoniste charismatique et complexe de Yakuza 3. Ce mode raconte son histoire parallèle : un ancien entrepreneur au succès fulgurant qui, après avoir tout perdu, a choisi de plonger dans le monde obscur du yakuza.

Cette aventure narrative distincte promet :

Un combat basé sur la boxe : Une nouvelle mécanique de combat spécifique au style de Mine.

Un drame humain : Une quête de liens authentiques pour combler un cœur vide.

Des expériences secondaires engageantes : Typiques de la richesse contenue dans les jeux RGG Studio.

Comme le résume si bien le communiqué : « Deux hommes emprunteront des chemins différents qui convergeront pour ébranler les fondations du destin lui-même. »

Disponibilité et prix

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sera disponible en édition standard à 59,99€ et en édition Deluxe à 74,99€. Cette dernière inclura des skins alternatifs et des musiques bonus. Cette sortie multiformat, incluant la Nintendo Switch 2, confirme la volonté de Sega d’élargir l’audience de sa saga phare à toutes les plateformes.

Avec ce remake complet et son contenu inédit, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties s’annonce comme un titre essentiel pour les fans de la série et une parfaite porte d’entrée pour les nouveaux venus souhaitant découvrir l’un des chapitres les plus émouvants de la saga.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sortira le 12 février 2026 sur Nintendo Switch 2