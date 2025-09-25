Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force ont levé le voile sur le mystérieux remaster de l’un des titres classiques de la franchise DYNASTY WARRIORS en annonçant DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered. Ce remaster de l’un des jeux les plus appréciés de la série est prévu pour le 19 mars 2026 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et Windows PC via Steam®.

DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered inclura tout le contenu du jeu DYNASTY WARRIORS 3 original et de l’extension DYNASTY WARRIORS 3: Xtreme Legends dans une version moderne qui permettra aux fans de revivre l’action intense des titres qui ont établi les bases de toute la série. Proposant des combats en 1 vs 1000 sur de larges champ de bataille, DYNASTY WARRIORS 3 fut le premier jeu de la franchise à intégrer des mécaniques qui deviendront partie intégrante de la série, telles que les True Musou Attacks, la possibilité de jouer à deux en simultanée ou le système de développement des officiers. L’extension DYNASTY WARRIORS 3: Xtreme Legends permis aux joueurs de découvrir de nouveaux scénarios pour une sélection d’officiers, y compris Lu Bu, Meng Huo et Yuan Shao. Le jeu introduisit également la personnalisation des gardes, de nouvelles armes et quatre nouveaux modes de défi pour améliorer l’expérience des joueurs.

DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered proposera de magnifiques graphismes, entièrement retravaillés et améliorés grâce à l’Unreal Engine 5, permettant aux fans de redécouvrir les champs de bataille tout en profitant d’une liste de plus de 40 officiers jouables. L’action intense de DYNASTY WARRIORS 3 a évolué pour offrir une expérience de jeu plus haletante que jamais, afin de proposer des combats en 1 contre 1000 alliant modernité et tradition.

DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered est actuellement en cours de développement et sera disponible le 19 mars 2026 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et PC Windows via Steam®.