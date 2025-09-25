La date est enfin officialisée ! Après une annonce initiale plus tôt dans l’année, Gear.Club Unlimited 3 s’élancera sur les starting grids de la Nintendo Switch le 18 décembre 2025. Développé par Eden Games et édité par Microids, ce nouvel opus promet de faire rimer plaisir de conduite et accessibilité, le tout dans deux environnements distincts : les côtes ensoleillées de la Méditerranée et les routes sinueuses de la montagne japonaise.

La saga Gear.Club se distingue dans le paysage des jeux de course sur Switch par son approche résolument tournée vers le plaisir immédiat, sans pour autant sacrifier la profondeur. Ce troisième volet s’annonce comme la formule « la plus complète » à ce jour.

Au cœur de l’expérience, les joueurs retrouveront un mode carrière complet et pourront prendre le volant de plus de 40 voitures officiellement licenciées, de marques prestigieuses. L’objectif reste le même : proposer un jeu de course où le fun prime, accessible à tous les types de joueurs, des plus occasionnels aux plus aguerris.

La grande nouveauté de cet opus réside dans ses deux environnements contrastés. Si les paysages méditerranéens offriront des lignes de droite et un cadre estival, c’est la découverte des routes de montagne japonaises qui semble être le clou du spectacle, promettant des virages serrés et une conduite technique.

Un tout nouveau mode de jeu fait également son apparition : le mode « Autoroute ». Celui-ci viendra pimenter les courses en confrontant les joueurs à une circulation dense et à des séquences de vitesse pure, ajoutant une dimension d’adrénaline et d’improvisation aux traditionnelles courses sur circuit.