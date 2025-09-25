Lors du livestream RGG Summit 2025, SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio ont annoncé la sortie de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, une expérience deux-en-un créée sous le concept « Le retour d’une légende et l’aube d’une nouvelle ère ». Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties célèbre le 20e anniversaire des séries Like a Dragon et Yakuza par un remake complet de Yakuza 3 auquel s’ajoute Dark Ties, une nouvelle intrigue inédite autour de Yoshitaka Mine, un des antagonistes de Yakuza 3. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sortira sur Nintendo Switch 2 le 12 février 2026.

Deux histoires, un seul pack

Yakuza Kiwami 3 raconte l’histoire de Kazuma Kiryu et de sa fille adoptive Haruka Sawamura qui se sont installés dans la préfecture tropicale d’Okinawa pour gérer l’orphelinat Morning Glory. Cependant, lorsque le gouvernement et les yakuzas commencent à s’intéresser aux propriétés en bord de mer, Kiryu comprend que pour défendre ce qui lui tient à cœur, il devra se battre et faire des sacrifices. Parviendra-t-il à sauver l’orphelinat et échapper à son passé une bonne fois pour toutes ?

Repensé de fond en comble, Yakuza Kiwami 3 fait évoluer tous les aspects de ce titre très apprécié avec de nouvelles cinématiques et de nouvelles intrigues parallèles qui rendent Okinawa et Kamurocho encore plus captivants et divertissants qu’avant. Autres points forts :

Expérience ultime de bagarre : les joueurs peuvent désormais naviguer entre deux puissants styles de combats : « Dragon de Dojima : Kiwami », un style de combat puissant et écrasant qui propose le plus grand nombre de techniques d’attaque de l’histoire de la série ; et le nouveau « style Ryukyu », un style de combat palpitant et technique basé sur l’utilisation d’armes, inspiré des arts martiaux traditionnels d’Okinawa. Il permet d’enchaîner une grande variété de combos techniques avec huit types d’armes différents. Les deux styles de combat se combinent pour offrir une expérience ultime de bagarre !

« Gangster légendaire, Bad Boy Dragon » : un mode de combat en équipe où les joueurs ont pour objectif de former le gang de motards idéal et de se battre aux côtés des Ryukyu Giga Gonz, une bande de motardes qui protègent les rues d’Okinawa.

Dark Ties est une toute nouvelle histoire qui a pour protagoniste Yoshitaka Mine, l’un des redoutables ennemis de Kiryu dans Yakuza 3. Cette histoire retrace les événements qui mènent à Yakuza 3 et révèle les origines de Mine, sa quête de liens indéfectibles et le chemin qui l’a conduit, lui qui était autrefois à la tête d’une start-up, à se retrouver plongé dans le monde des yakuzas. Les points forts :

Une expérience inédite : pour la toute première fois, les fans peuvent incarner Mine. Affrontez vos adversaires grâce à un système de combat élégant et raffiné inspiré de la boxe, explorez les rues de Kamurocho et découvrez Mine, d’ordinaire si posé, qui se lâche et s’amuse.

Mode « Sombre éveil » : libérez la noirceur qui sommeille en Mine lors des combats, déclenchez une frénésie de combos impitoyables et implacables et achevez vos ennemis d’un coup décisif imprégné du pouvoir des ténèbres.

« Arène de l’enfer » : un club de combat clandestin où les joueurs peuvent participer à des combats selon diverses règles uniques. En mode « Enfer à survivre », les joueurs se battent pour se frayer un chemin à travers un donjon souterrain, en subissant les assauts incessants de chasseurs afin d’atteindre l’objectif fixé et réussir le défi.

Disponibilité en précommande et références

Les fans qui précommanderont Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties(version physique ou numérique) recevront en bonus le contenu téléchargeable exclusif « Ryukyu Giga Gonz : mec légendaire Ichiban » Ce contenu ajoute le personnage populaire de la série, Ichiban Kazuga, aux Ryukyu Giga Gonz, pour le mode « Gangster légendaire : Bad Boy Dragon ».

L’édition Digital Deluxe donne accès à une multitude de contenus supplémentaires, dont des personnages supplémentaires pour les « Ryukyu Giga Gonz », des objets de personnalisation, des pistes musicales supplémentaires et bien plus encore.

Parmi ces contenus figurent :

Pack tenue légendaire

Pack mecs et nanas légendaires

Pack de personnalisation des Ryukyu Giga Gonz

Pack de personnalisation de téléphone à clapet

Pack de musiques légendaires

Une mise à niveau Digital Deluxe, comprenant tous les contenus téléchargeables de l’édition Digital Deluxe, sera également disponible en option pour ceux qui achètent l’édition standard. Pour en savoir plus sur le jeu, le bonus de précommande, les différentes éditions et bien plus encore, rendez-vous sur le site officiel du jeu en cliquant ICI.

Autres événements à l’occasion du 20e anniversaire

Révélés également lors du RGG Direct 2025, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2, qui mènent aux événements de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, sortiront sur Nintendo Switch 2 le 13 novembre 2025. Ces titres sortiront également sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam), avec des langues supplémentaires prises en charge, le 8 décembre 2025.

Par ailleurs, Yakuza 0 Director’s Cut, actuellement disponible sur Nintendo Switch 2, débarquera le 8 décembre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Grâce à l’arrivée de ces titres très appréciés sur de nouvelles plateformes, encore plus de joueurs à travers le monde pourront profiter des célébrations du 20e anniversaire de la série.

Enfin, RGG Studio a dévoilé un petit aperçu des coulisses des développements de Yakuza Kiwami 2 et Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, mais aussi du prochain projet très attendu du studio, STRANGER THAN HEAVEN.