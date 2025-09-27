La stratégie de Capcom concernant la saga Resident Evil sur Nintendo Switch 2 intrigue : plutôt qu’un étalement dans le temps, l’éditeur a choisi de sortir Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil Village et Resident Evil Requiem simultanément au début de l’année 2026. Masato Kumazawa, un responsable de Capcom, a expliqué les raisons de cette décision lors d’une interview, révélant que tout est parti du succès technique du portage de Village.

Village, le Jeu Test Décisif

Dans un entretien avec VGC, Kumazawa a détaillé le processus : « En fait, Village a été le premier jeu que nous avons prototypé et testé sur le kit de développement de la Switch 2. »

Les résultats ont été si concluants que l’équipe a rapidement pris conscience du potentiel de la console hybride. La transition des versions cloud, utilisées pour Resident Evil 7 sur la Switch originale, vers des versions natives fonctionnant parfaitement sur le nouveau matériel a été un déclic.

Une Expérience de Jeu Cohérente pour les Nouveaux Joueurs

Fort du succès technique de Village et Requiem, Capcom a décidé d’aller « jusqu’au bout » en ajoutant Resident Evil 7 à la liste. La décision de sortir les trois titres en même temps est alors devenue une évidence stratégique.

Kumazawa justifie cette approche par la volonté d’offrir une expérience optimale, surtout pour les nouveaux joueurs : « Cela nous a simplement semblé logique de les sortir tous en même temps. Ainsi, d’un seul coup, vous passez de ‘aucun de ces jeux n’est disponible sur Switch 2’ à ‘si quelqu’un est un nouveau joueur et veut découvrir les trois jeux les plus récents de la série, il peut simplement plonger dedans’. Vous pouvez commencer par le nouveau jeu, ou débuter avec le 7 et enchaîner jusqu’au 9. »

Une Volonté de Réhabiliter la Série sur les Plateformes Nintendo

Cette stratégie marque un changement significatif pour Capcom. Elle permet de proposer une trilogie moderne et cohérente sur une plateforme Nintendo, évitant ainsi l’écueil des versions cloud limitées de l’ère Switch originale. Pour les joueurs, c’est l’assurance de disposer d’une collection complète et optimisée nativement pour la console, offrant une immersion sans compromise dans l’univers horrifique de la saga.

Ce lancement groupé positionne la Switch 2 comme une plateforme légitime pour les expériences AAA les plus exigeantes et démontre la confiance de Capcom dans les capacités techniques de la console.