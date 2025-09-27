Du Cluedo à Agatha Christie, les mystères et les intrigues ont toujours captivé les foules, le monde du jeu vidéo n’y coupe pas, mais lorsqu’on y ajoute un détective aux moustaches félines, l’attrait est instantané. Inspector Waffles: Early Days propose une aventure avec des personnages anthropomorphes et un ambiance sombre, avec un faux air de Blacksad dans l’esprit, et plein de jeux de mots pour alléger un peu la formule. Il s’agit d’une préquelle au titre original Inspector Waffles, sorti en 2021 sur Nintendo Switch. Mais ce qui rend cette version particulièrement intrigante, c’est son origine unique : le jeu a été conçu pour tourner sur une console de légende, la Game Boy. Cette aventure sera-t-elle fidèle à son héritage rétro, tout en offrant une expérience plaisante à tous les détectives en herbe d’aujourd’hui ?

Un chat-pitre d’origine

L’histoire nous plonge dans les premiers jours de la carrière de l’inspecteur Waffles, un jeune chat détective rusé, plein de bonne volonté et d’une naïveté désarmante. L’aventure commence de manière comique, avec un réveil tardif, avant que Waffles ne se précipite pour son premier jour de travail. Il y rencontre son nouveau partenaire, l’inspecteur Pancakes, un vétéran aguerri et blasé qui servira de mentor. Ensemble, le duo explore la ville de Cat Town, peuplée de chats, mais aussi de chiens et de canards, aux noms souvent hilarants.

Le récit se divise en cinq affaires distinctes (et une sixième en bonus), construites comme des épisodes d’une série télévisée policière. Les crimes sont variés et inventifs, allant du vol d’un jeu vidéo rare à un meurtre mystérieux en passant par un incendie criminel dans une usine d’aimants. Ces intrigues sont reliées par un fil rouge, la traque d’un antagoniste sournois : le Mad Catter.

L’écriture est ponctuée d’un humour léger, de jeux de mots constants et de nombreuses références à la pop culture, conférant au jeu une ambiance unique. Si le scénario est simple, il est suffisamment intéressant pour nous maintenir accroché tout au long de l’aventure.

Inspector Waffles: Early Days est une expérience assez courte, puisqu’il faudra entre 3 et 4 heures pour terminer l’histoire principale. Peut-être même moins pour les plus doués ou ceux qui referont l’aventure une seconde fois. Cette durée est certes courte pour les standards actuels, mais nous sommes sur un jeu indépendant créé par le très petit studio basé à Avignon en France, Goloso Games, composé d’une seule et même personne pour tout le développement.

Une enquête au poil

Le gameplay d’Inspector Waffles: Early Days s’inspire clairement des jeux d’enquête et de l’ère du point-and-click, avec des mécaniques qui rappellent la série Ace Attorney ou même L.A Noire. En vue de dessus, le joueur prend le contrôle de Waffles pour explorer des scènes de crime et des lieux variés.

La boucle de jeu est simple mais efficace. L’exploration où Waffles se déplace dans de petites zones pour chercher des indices cachés, disséminés dans l’environnement. Puis la collecte d’indices, chaque découverte est automatiquement ajoutée à son bloc-notes, son principal outil d’enquête. L’interrogatoire, cœur du gameplay du jeu où vous questionnerez différents suspects, pour obtenir de nouvelles informations, en présentant les bons indices au bon moment, pour faire avancer l’affaire. Et enfin, la résolution, une fois toutes les pistes épuisées, Waffles doit faire un rapport à son partenaire, Pancakes. Il est alors confronté à une série de questions à choix multiples pour résumer ses découvertes où il faudra répondre correctement à toutes les questions pour passer à l’affaire suivante.

La particularité d’Inspector Waffles: Early Days réside dans la clémence de son système. Il n’y a aucune pénalité pour les essais et les erreurs, ce qui encourage le joueur à tenter toutes les options jusqu’à trouver la bonne. C’est un choix de conception qui rend le jeu très accessible, tout en le rendant potentiellement trop facile pour les vétérans du genre. C’est un petit reproche que l’on pourrait faire au jeu, puisqu’il n’y a pas d’option permettant d’ajuster cette difficulté en mettant, par exemple, un nombre d’essais pour résoudre les enquêtes.

En plus de l’intrigue principale, les énigmes du Mad Catter offrent un petit défi supplémentaire. Ces puzzles optionnels sont dissimulés dans les différents chapitres et nécessitent une observation attentive pour être résolus. Bien qu’ils ne sautent pas immédiatement aux yeux, ils sont tout de même bien intégrés et ne sont jamais trop obscurs, dans leurs résolutions, pour le joueur.

Le gameplay n’est pas exempt de défauts, le contrôle de Waffles est souvent capricieux. Le personnage est à la fois lent et difficile à manier précisément, ce qui peut entraîner des maladresses et une petite frustration inutile. De plus, l’interface utilisateur pour les dialogues n’est vraiment pas agréable. Le texte est présenté avec de grandes lettres dans une petite boîte de dialogues, obligeant le joueur à cliquer constamment pour lire la suite des phrases. Cela brise le rythme et rend la lecture, pourtant essentielle dans ce type de jeu, fastidieuse.

Pixel art sur fond de jazz

Sur le plan visuel, Inspector Waffles: Early Days est une véritable réussite et reproduit à la perfection l’esthétique et l’ambiance visuelle des jeux de la Game Boy Color. L’écran de jeu, au format d’image fidèle de 10:9, imite parfaitement l’apparence de la console portable, de plus les bordures sont décorées ce qui est plutôt appréciable.

Les graphismes en pixel art, bien que simples selon les standards modernes, sont de bonne qualité pour leur époque simulée. Les décors sont détaillés et les personnages ont un design attachant qui correspond parfaitement à l’univers du jeu.

Quant à la bande-son, elle est un autre point fort. La musique, avec ses mélodies jazzy et son ambiance film noir, est un pur délice et colle parfaitement à l’univers proposé. On se surprend à fredonner les thèmes principaux, preuve de sa qualité. Cependant, le jeu souffre d’un manque notable d’effets sonores, ce qui rend certaines scènes un peu vides. Le contraste entre la richesse de la musique et l’absence d’effets sonores est parfois déroutant. Malgré cela, la présentation globale du jeu est un hommage réussi et charmant.

La rejouabilité reste limitée de par la nature très linéaire du jeu, et sa facilité. L’incitation à y retourner vient de la chasse aux indices du Mad Catter, qui permet de débloquer la sixième affaire secrète. Obtenir 100 % de complétion dans chaque chapitre allonge la durée de vie de quelques dizaines de minutes pour les plus assidus.

Cela reste tout de même une excellente idée et permet de récompenser les joueurs les plus curieux et complétionnistes. Le jeu est proposé en version numérique, à un prix qui semble tout à fait justifié pour la qualité de l’expérience, même si celle-ci est brève. C’est un petit jeu sans fioritures et sans contenu superflu, il ne s’attarde pas à vous proposer du fedex factice et fade, mais se concentre sur son aventure et son ambiance résolument rétro. On peut ressentir l’amour porté à la Game Boy par son créateur.

Inspector Waffles: Early Days est disponible depuis le 12 septembre 2025 sur l’eShop au prix de 9,99 euros, en français.