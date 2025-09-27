Pour le titre récemment publié, les joueurs peuvent s’attendre à une série d’ajouts substantiels dans les prochains mois :

Packs de musiques (BGM) : Incluant des pistes issues d’Atelier Yumia et d’autres titres Gust comme Blue Reflection et Nights of Azure.

Tenues de plage : De nouveaux costumes d’été pour les personnages.

Nouveaux compagnons : Les personnages de Resna et Valeria rejoindront le groupe en tant que membres jouables.

Donjons de haut niveau : Débloqués après avoir terminé l’histoire principale, pour les joueurs en quête de défis supplémentaires.

Nouvelles recettes d’alchimie : Ainsi que des objets exclusifs pour chaque personnage.

Atelier Ryza Trilogy DX : Nouvelles Fonctions et Scénarios Inédits

La version DX de la trilogie Ryza bénéficiera également d’un soutien post-lancement significatif, avec des ajouts communs aux trois jeux et du contenu spécifique à chaque opus.

Fonctions ajoutées à tous les jeux :

Un mode Combat Libre gratuit.

Améliorations spécifiques :

Atelier Ryza 2 DX : Le personnage de Fi apparaîtra derrière Ryza pour lui apporter son soutien, en donnant des indices d’exploration ou en soignant l’équipe après les combats.

Atelier Ryza 3 DX : De nouveaux animaux de soutien capables de collecter automatiquement des objets.

Scénarios additionnels majeurs :

Atelier Ryza 1 DX : Romy, Agatha et Kilo deviendront de nouveaux compagnons jouables. Un épisode secondaire mettra en scène Bos et Kilo, et une histoire post-scénario fera le lien entre Ryza 1et Ryza 2.

Atelier Ryza 2 DX : Retour de Lila et Empel comme compagnons, avec un épisode secondaire qui leur est consacré et de nouvelles cartes à explorer.

Atelier Ryza 3 DX : Retour de Serri et Clifford, également accompagnés d’un épisode secondaire et de nouvelles cartes.

Koei Tecmo n’a pas encore communiqué les prix et dates de sortie précises pour tous ces contenus, mais ces annonces démontrent l’engagement continu du studio pour enrichir l’expérience des joueurs, que ce soit pour le tout nouveau Resleriana ou pour la trilogie rééditée de Ryza.

Atelier Ryza Trilogy DX sortira le 13 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2 et autres plateformes. Les DLC pour Atelier Resleriana et la trilogie Ryza DX seront déployés ultérieurement.