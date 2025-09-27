Faites de vos soirées jeux en famille des slam-dunks avec des mini-jeux hilarants, des joueurs personnalisables, des mascottes officielles de la NBA, et du multijoueur amusant rempli d’action.

Découvrez des matchs de basket-ball rapides et adaptés à toute la famille.

Personnalisez votre joueur à votre image et créez des avatars uniques cartoonesques.

Incarnez les mascottes officielles de vos équipes NBA préférées.

Jouez en local avec jusqu’à 4 joueurs pour des soirées familiales amusantes.

Des commandes simples et plusieurs niveaux de difficulté permettent à tout le monde de participer facilement.

Outright Games, le développeur Unfinished Pixel et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer que NBA Bounce est maintenant disponible en édition physique sur PlayStation 4®, PlayStation 5® et Nintendo Switch™. Préparez-vous à tirer, dribbler, smasher et vous amuser seul ou entre amis dans cette expérience de basket-ball rapide et familiale !

NBA Bounce apporte une touche colorée et légère à ce sport, avec des modes de jeu amusants, des options de personnalisation et le plaisir de jouer avec vos mascottes NBA préférées. Qu’il s’agisse d’un match rapide, d’une saison complète ou de plus de 30 défis uniques, NBA Bounce a quelque chose à offrir à tout le monde, des fans de longue date aux joueurs débutants, invitant tout le monde à se rendre sur le terrain, à partager le plaisir et à ressentir ensemble la magie du basket-ball.

Les joueurs peuvent créer leur propre star du basket grâce à une vaste gamme d’options de personnalisation des avatars, allant de la taille de la tête et de la couleur de peau aux vêtements, accessoires et designs de dessins animés excentriques. Toutes les mascottes officielles des équipes de la NBA sont également disponibles à débloquer et à jouer, y compris les favorites des fans des Chicago Bulls, Denver Nuggets, Dallas Mavericks, Houston Rockets, Miami Heat et Milwaukee Bucks.

Accessible et amusant pour les joueurs de tous âges, NBA Bounce propose des commandes simples, trois niveaux de difficulté et des tutoriels utiles pour que même les plus jeunes débutants puissent se lancer dans l’action. Les joueurs peuvent profiter d’une variété de modes, allant des matchs rapides 3 contre 3 aux saisons NBA complètes, en passant par des tournois personnalisés pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs locaux. Le mode Fête, particulièrement remarquable, ajoute des rebondissements délirants à chaque quart-temps, comme l’Electroball ou le Ball Pop rempli de confettis, ce qui en fait le choix idéal pour les soirées jeux en famille et les rivalités amicales avec jusqu’à quatre joueurs partageant le terrain.

« Le lancement aujourd’hui de NBA Bounce représente une étape importante pour Outright Games », a déclaré Stephanie Malham, directrice générale d’Outright Games. « Travailler aux côtés de la NBA, une marque de renommée mondiale riche d’une longue histoire, nous a donné l’opportunité de développer un jeu qui soit à la fois charmant et accessible tout en incluant l’action compétitive du basket-ball. Plus qu’un simple sport, le basket-ball est un phénomène mondial dont l’influence s’étend bien au-delà des terrains, façonnant la musique, la mode et la culture à travers le monde. Avec NBA Bounce, nous avons conçu une expérience où les joueurs de tous âges et de tous niveaux peuvent profiter du même esprit de divertissement rapide, qu’ils jouent seuls ou avec leur famille et leurs amis. Nous sommes impatients de voir des familles du monde entier se retrouver sur les terrains et créer ensemble des souvenirs inoubliables. »

« NBA Bounce représente une extension significative de l’engagement de la ligue à impliquer les fans grâce à des expériences innovantes et adaptées aux familles », a déclaré Adrienne O’Keeffe, vice-présidente senior et responsable des partenariats pour les produits grand public de la NBA. « En combinant un gameplay accessible avec des éléments authentiques de la NBA, le jeu offre une occasion unique aux familles et au jeune public de se familiariser avec ce sport dans un format dynamique et divertissant. »