Nouvelles fonctionnalités, niveaux inédits, nouveaux boss et plus encore : l’un des jeux PAC-MAN les plus populaires de tous les temps arrive sur la nouvelle génération de consoles et PC
Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer que PAC-MAN WORLD™2 Re-PAC est désormais disponible sur consoles et PC. Ce remake du célèbre jeu de plateforme-action propose un gameplay modernisé tout en restant fidèle au charme de l’original, qui est l’un des titres PAC-MAN™ les plus vendus de tous les temps. Dans ce titre, le joueur doit explorer les six mondes de Pac-Land pour retrouver le Fruit doré volé par les fantômes, affronter de nouveaux ennemis et terrasser de redoutables boss. PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC offre des graphismes améliorés, de nouvelles mécaniques de jeu, des niveaux étendus et inédits ainsi qu’un doublage complet pour tous les personnages. Le titre est disponible sur PlayStation®5, Playstation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™, Nintendo Switch™2 et PC sur Steam®. De plus, en possédant le premier titre de la série (PAC-MAN WORLD™ Re-PAC, publié en 2022), le joueur pourra débloquer un costume TOC-MAN exclusif dans le jeu.
