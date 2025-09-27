Nouvelles fonctionnalités, niveaux inédits, nouveaux boss et plus encore : l’un des jeux PAC-MAN les plus populaires de tous les temps arrive sur la nouvelle génération de consoles et PC

Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer que PAC-MAN WORLD™2 Re-PAC est désormais disponible sur consoles et PC. Ce remake du célèbre jeu de plateforme-action propose un gameplay modernisé tout en restant fidèle au charme de l’original, qui est l’un des titres PAC-MAN™ les plus vendus de tous les temps. Dans ce titre, le joueur doit explorer les six mondes de Pac-Land pour retrouver le Fruit doré volé par les fantômes, affronter de nouveaux ennemis et terrasser de redoutables boss. PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC offre des graphismes améliorés, de nouvelles mécaniques de jeu, des niveaux étendus et inédits ainsi qu’un doublage complet pour tous les personnages. Le titre est disponible sur PlayStation®5, Playstation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™, Nintendo Switch™2 et PC sur Steam®. De plus, en possédant le premier titre de la série (PAC-MAN WORLD™ Re-PAC, publié en 2022), le joueur pourra débloquer un costume TOC-MAN exclusif dans le jeu.

Dans PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC, le joueur doit courir, bondir et rebondir tout en explorant Pac-Land pour découvrir des environnements classiques comme les plaines, les montagnes, les volcans, les abysses et plus encore. En chemin, il affrontera des ennemis aussi drôles que redoutables, notamment des boss énormes envoyés par l’affreux Spooky pour l’arrêter. Ce remake réalisé ajoute des mécaniques telles que le Super rebond et permet de retrouver des mécaniques améliorées comme le Coup de pied retourné, le Patinage, la Plongée sous-marine, le Pac-Marine et plus encore. PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC propose également de nouveaux boss, d’anciens boss améliorés, des niveaux inédits et un mode Chrono amélioré dans lequel il faudra terminer les niveaux en un temps record pour grimper au classement mondial. Enfin, des fonctionnalités supplémentaires assurent une rejouabilité infinie, notamment trois titres PAC-MAN classiques (le PAC-MAN™ original, PAC-ATTACK™ et PACMANIA™) jouables dans la salle d’arcade du village ainsi que des machines Gashapon™ qui permettent de dépenser les pièces gagnées en jeu pour obtenir des figurines à collectionner.