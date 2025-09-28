Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
- Castle of Heart: Retold – 3.5GB
- Nicktoons & The Dice of Destiny – 2.7GB
- Once Upon A Katamari – 2.3GB
- Shujinkou – 2.1GB
- We Were Here Together – 1.6GB
- Battle Suit Aces – 1.5GB
- Chained Up Together – 1.1GB
- Buildest – 1.1GB
- Korean Drone Flying Tour Paldang Water Fog Park – 989MB
- Soldner-X: Himmelssturmer – 563MB
- Catching Spirits – 457MB
- Off-the-Ground Survival – 417MB
- Lost in Fantaland – 404MB
- Love, Ghostie – 354MB
- Super Mining Mechs – 344MB
- Dawnfolk – 328MB
- Guchio Rising Mountain – 296MB
- Colorama Cubes – 293MB
- Cats Visiting El Dorado – 217MB
- My Tiny Island – 183MB
- Penguin Panic – 177MB
- Mystic Pathways: Crystal Quest – 155MB
- Notice Me Leena-senpai – 148MB
- Piggly Pagly Boom – 61MB
- Craft Your Way – 98MB
