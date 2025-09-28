Une rumeur persistante suggère que Warner Bros. Games préparerait une nouvelle vague de portages de jeux LEGO sur Nintendo Switch 2. L’information provient d’une bannière publicitaire présentée lors du salon Zurich Pop Con en Suisse, où un stand dédié à la future console de Nintendo affichait les logos de cinq titres LEGO.
Sur place, une bannière présentant le logo de la Switch 2 listait les jeux suivants :
-
LEGO CITY Undercover
-
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
-
LEGO Jurassic World
-
LEGO Harry Potter Collection
-
LEGO DC Super-Vilains
Il est crucial de noter qu’aucune version Switch 2 de ces jeux n’a été officiellement annoncée par Warner Bros. Games ou Nintendo à ce jour. La présence de cette bannière pourrait être le résultat d’une erreur marketing, mais elle indique plus probablement que des versions pour la nouvelle console sont en préparation.
La grande question qui se pose est la nature de ces portages. S’agira-t-il de simples republications identiques aux versions Switch actuelles, ou les joueurs peuvent-ils espérer des améliorations techniques profitant de la puissance supérieure de la Switch 2 ?
Les améliorations les plus plausibles seraient :
-
Une résolution augmentée en mode TV et portable.
-
Un taux de rafraîchissement plus stable, voire une option 60 fps.
-
des temps de chargement réduits grâce au SSD.
-
Une meilleure qualité des effets visuels.
