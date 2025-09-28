Une rumeur persistante suggère que Warner Bros. Games préparerait une nouvelle vague de portages de jeux LEGO sur Nintendo Switch 2. L’information provient d’une bannière publicitaire présentée lors du salon Zurich Pop Con en Suisse, où un stand dédié à la future console de Nintendo affichait les logos de cinq titres LEGO.

Sur place, une bannière présentant le logo de la Switch 2 listait les jeux suivants :

LEGO CITY Undercover

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

LEGO Jurassic World

LEGO Harry Potter Collection

LEGO DC Super-Vilains

Il est crucial de noter qu’aucune version Switch 2 de ces jeux n’a été officiellement annoncée par Warner Bros. Games ou Nintendo à ce jour. La présence de cette bannière pourrait être le résultat d’une erreur marketing, mais elle indique plus probablement que des versions pour la nouvelle console sont en préparation.

La grande question qui se pose est la nature de ces portages. S’agira-t-il de simples republications identiques aux versions Switch actuelles, ou les joueurs peuvent-ils espérer des améliorations techniques profitant de la puissance supérieure de la Switch 2 ?

Les améliorations les plus plausibles seraient :