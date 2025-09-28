En juillet 2022, les développeurs de Bad Viking sortaient Strange Horticulture, un excellent jeu de réflexion qui mélangeait le cosy à l’étrange dans un univers floral. Trois ans plus tard, le studio britannique revient avec Strange Antiquities, un opus qui, comme son nom l’indique, nous amène à gérer une boutique d’antiquités. Que nous donne cette suite spirituelle, sortie sur l’eShop le 17 septembre 2025 au prix de dix-huit euros ?

Une suite réussie qui réussit à améliorer le gameplay original

Strange Antiquities reprend les bases de Strange Horticulture. Nous sommes à Undermere, une ville en proie à de nombreux problèmes. Visiblement, une étrange épidémie décime la population et cause la panique chez les habitants.

Nous incarnons l’assistant (ce n’est jamais précisé, nous le supposons juste) d’Eli White, le gérant de l’antiquaire Strange Antiquities. Alors que ce dernier est appelé pour une affaire urgente, nous nous retrouvons à gérer la boutique.

Les clients affluent et nous devons combler leurs demandes… Cependant, nous ne connaissons pas le nom des bibelots en stock ! Notre objectif est donc de réussir à trouver les bonnes antiquités qui correspondent aux attentes des clients.

Nous sommes dans un jeu de réflexion cosy avec une forte propension narrative. Le concept, comme la prise en main, est assez simple. Nous avons de grandes étagères remplies d’objets insolites aux pouvoirs surnaturels. Quelle est donc cette chauve-souris avec une gemme noire dans le ventre ? Et cette sorte de sifflet en pierre qui flotte dans les airs ? Et à quoi servent-ils ?

En partant, Eli White nous a laissé des livres qui contiennent de précieuses informations. Nous possédons notamment un manuscrit qui contient un descriptif de tous les objets en stock. Certains descriptifs sont évidents, avec dessin à l’appui, alors que d’autres nous amènent à se creuser les méninges.

Nous avons aussi avec nous un dictionnaire des symboles qui peut nous aiguiller vers la solution. Il y a par exemple fort à parier qu’un totem de bougie aura le symbole à la fois du feu et de la cire. Nous débloquerons d’autres livres par la suite qui seront tout aussi importants pour mener nos recherches.

Nous hésitons souvent entre plusieurs bibelots et nous devrons inspecter ces derniers pour trouver l’objet demandé. Nous pourrons alors découvrir leur composition, les sensations au toucher qu’ils procurent, les sons et odeurs qu’ils émettent, ainsi que la sensation que l’objet nous fait en notre for intérieur (ressent-on des picotements dans le ventre quand nous nous approchons de celui-ci ?). Nous débloquons par la suite de nouveaux livres et de nouvelles manières de trouver des indices, mais nous préférons vous laisser le plaisir de la découverte.

Nous devrons très régulièrement trouver des objets précis (le client connaît déjà le nom de l’objet qu’il veut) mais parfois, ce dernier n’a qu’une vague description du bibelot recherché et nous aurons à faire le chemin inverse pour, par exemple, trouver l’objet qui donne de la force.

Des énigmes réussies, à la fois complexes et accessibles

Chaque client arrive aussi avec sa petite histoire, qui a plus ou moins un lien avec les évènements étranges qui se déroulent en ville. Nous aurons occasionnellement des décisions à prendre qui impacteront le déroulement du récit : est-ce qu’il faut donner un objet aux pouvoirs obscurs à une personne qui semble en proie à de grands troubles psychologiques ou faut-il prendre un objet moins puissant mais moins efficace ?

En plus des phases à l’intérieur de la boutique, Strange Antiquities (comme son prédécesseur) offre aussi des phases de recherche à l’extérieur afin de trouver de nouveaux bibelots. Nous recevons régulièrement des lettres parfois cryptées, imprécises, ou énigmatiques qui nous indiquent l’emplacement des objets.

Nous devrons alors ouvrir la carte de la ville (nous en découvrons de nouvelles par la suite) et indiquer le lieu de nos recherches pour trouver de nouveaux bibelots. Les énigmes sont diverses et variées et nous amènent par exemple à décoder des croquis approximatifs ou à comprendre des devinettes.

Strange Antiquities est un jeu cosy qui offre une difficulté modulable pour le joueur qui n’est jamais contraignante. En cas d’erreurs répétées, notre personnage « craque » et nous devons le calmer avec une partie de Yahtzee. Le jeu dispose aussi de nombreux indices facultatifs qui permettent de ne jamais rester trop longtemps bloqués. Les joueurs (comme nous) plutôt frileux en termes de difficulté pourront s’aider régulièrement alors que les plus aguerris n’auront pas peur des énigmes complexes.

Strange Antiquities est tout ce que nous pourrions espérer d’une suite : le jeu, sans révolutionner la recette, propose une expérience complète qui améliore le gameplay du précédent opus tout en restant accessible pour les néophytes. Strange Horticulture était une pépite pour les amateurs de jeux de réflexion, Strange Antiquities est un must have.

Les énigmes sont agréables, à la fois simples mais loin d’être évidentes, et il y a un vrai plaisir à analyser chaque indice afin de trouver la solution. La progression est vraiment bien pensée et nous sommes régulièrement surpris par les nouveautés proposées par les développeurs qui apportent une véritable profondeur à l’expérience. Nous avons souvent été agréablement surpris par les méthodes existantes pour trouver un bibelot ou bien même par les secrets que recèlent notre boutique.

Un portage qualitatif sur Nintendo Switch

Le scénario est intéressant, et même si nous passons certains dialogues parce que nous préférons l’énigme à l’histoire, nous avons suivi avec intérêt les péripéties de la ville d’Undermere, avec son dénouement épique. Le jeu propose plusieurs fins différentes en fonction de nos choix qui nous donnent envie de recommencer l’aventure, ou du moins de revenir sur les différentes sauvegardes proposées par le jeu.

En plus des qualités intrinsèques du jeu, Strange Antiquities est excellemment bien porté sur Nintendo Switch. Les défauts du premier opus ont été corrigés et l’expérience est agréable, que ce soit en mode docké ou en portable avec la présence du tactile. L’un des plaisirs du jeu sur PC, qui est de noter nous-mêmes le nom des bibelots découverts, aurait pu être un problème sur Nintendo Switch. Cependant les développeurs ont répondu à cette question en proposant un nommage automatique après chaque énigme résolue. Plus besoin de se décarcasser à étiqueter tous les objets à la manette !

Si vous accrochez à cet univers étrange qui parle parfois de choses assez sombres (un objet est fabriqué par exemple avec du sang de chèvre), vous trouverez un incroyable jeu pour travailler vos méninges de façon ludique.

Le jeu offre une durée de vie conséquente pour dix-huit euros mais dure à quantifier car elle dépend de votre niveau et de votre patience. Il n’est par exemple pas obligatoire de découvrir tous les objets pour terminer l’expérience et le jeu propose un épilogue facultatif. Vous pouvez donc rester entre sept à treize heures sur l’aventure, en fonction de votre envie.

Strange Antiquities est un excellent jeu, que nous recommandons les yeux fermés, mais il y a tout de même quelques petits défauts qui pourraient frustrer les joueurs : les énigmes sont de plus en plus complexes et à la fin, elles deviennent presque « trop » complexes pour les joueurs cosy. Les astuces dans ces moments tardifs ne sont parfois pas les plus évidentes et peuvent laisser sur sa faim.

Mais un jeu qui n’est cependant pas encore totalement parfait

Cette complexité ne nous permet pas de profiter pleinement des choix finaux du jeu : nous avons, à titre personnels, pris la solution la plus simple, car nous avons fini l’expérience avec une étagère remplie d’énigmes sur lesquelles nous bloquions.

Nous trouvons aussi que le Yahtzee (qui survient quand nous faisons trop d’erreurs) n’est pas le meilleur choix de mini-jeu. Nous aimons le concept, mais l’expérience se répète et devient ennuyeuse à terme, là où Strange Horticulture proposait plusieurs mini-jeux différents qui permettaient de s’amuser même dans la défaite.

Niveau graphismes, le jeu est une suite qui reprend les mêmes graphismes que le précédent jeu. Ils sont toujours de très bonne qualité et il y a un vrai plaisir à analyser tous les bibelots, qu’ils soient glauques ou au contraire bien plus accueillants. Certains joueurs du premier opus pourraient cependant être frustrés face à l’abandon de l’univers floral, cosy à souhait. Même si cette déception est compréhensible, nous avons un univers cohérent et bien réalisé.

La bande-son est discrète mais sait se faire entendre pendant les moments de tension. Nous avons apprécié son côté « étrange » qui correspond parfaitement à l’ambiance du jeu, même si pour être honnêtes, nous avons été obligés d’aller l’écouter pendant l’écriture de notre test car elle n’est pas non plus inoubliable. Elle fait finalement le travail et nous permet de nous plonger parfaitement dans l’aventure, ce qui est qualitatif dans les jeux de réflexion.

Nous vous joignons une vidéo de quarante minutes de gameplay vous présentant le jeu, réalisée lors de notre début sur l’aventure.