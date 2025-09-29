Le jeu de cartes et d’aventure Deathless: The Hero Quest a officiellement une date de sortie sur Nintendo Switch. Développé par 1C Game Studios et publié par Fulqrum, le titre débarquera sur la console hybride le 16 octobre 2025, apportant avec lui sa réinterprétation fantastique du folklore slave.

Deathless: The Hero Quest propose aux joueurs de choisir parmi quatre héros alors qu’ils explorent des contes de fées mortels qui mettront à l’épreuve leur intelligence et leur courage. Inspiré par le folklore slave, le jeu se déroule dans le monde de Belosvet, où les joueurs devront collecter des cartes, affronter des bêtes mythiques et restaurer l’harmonie dans une terre envahie par des créatures mystiques.

Au cours de leur aventure, les joueurs affronteront une variété d’ennemis issus de la mythologie slave : des bogatyrs (guerriers légendaires), des sorciers, des esprits espiègles appelés nechistiks, et bien d’autres créatures prêtes à défaire les héros les plus endurcis. L’adaptation face à ces adversaires variés sera cruciale pour survivre assez longtemps pour défier Koshchey l’Immortel, l’antagoniste principal du jeu.

Les caractéristiques principales du jeu incluent :

Un bestiaire unique : Affrontez des revenants, des khuds, combattez une yaga, négociez avec un vodyanoy, et méfiez-vous des rusalkas, ces nymphes d’eau dont le chant envoûtant cache une intention mortelle.

Personnalisation stratégique : Combinez, customisez et collectionnez toutes sortes de cartes pour diversifier vos decks et sauver le royaume.

Progression perpétuelle : Débloquez de nouvelles cartes et modificateurs de jeu à la fin de chaque partie pour rendre les runs futurs plus excitants et dangereux.

Quatre héros aux histoires entrelacées : Suivez les récits entremêlés des quatre héros, complétez des quêtes uniques, rencontrez des alliés et affrontez les ennemis les plus redoutables.

Avec plus de 4 millions de batailles menées et 281 282 aventures entreprises sur PC, Deathless: The Hero Quest a déjà prouvé son attractivité. Les joueurs Nintendo Switch pourront bientôt rejoindre la lutte pour défendre le peuple de Slavia.