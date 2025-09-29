Une nouvelle vague de promotions déferle sur le Nintendo eShop nord-américain, avec des réductions records sur certaines des plus grandes licences du jeu vidéo. Les amateurs de RPG, de jeux d’action et d’indés trouveront leur bonheur avec des remises allant jusqu’à 90% sur certains titres.

Les Affaires Immanquables de la Semaine

Parmi les centaines de jeux en promotion, plusieurs titres atteignent leur plus bas historique :

Moonlighter : $2.29 (était $24.99) – 91% de réduction

Nickelodeon All-Star Brawl 2 : $9.99 (était $49.99) – 80% de réduction

Azure Striker Gunvolt 3 : $11.99 (était $29.99) – 60% de réduction

Hades : $6.24 (était $24.99) – 75% de réduction

Children of Morta : $3.28 (était $21.99) – 85% de réduction

Le Paradis des RPG et des Jeux de Rôle

Les fans du genre sont particulièrement gâtés avec des remises substantielles sur les plus grandes sagas :

Square Enix en force :

Final Fantasy I-VI Pixel Remaster Collection : $48.74 (était $74.99)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster : $19.99 (était $49.99)

Dragon Quest XI S : $19.99 (était $39.99)

Star Ocean: The Second Story R : $24.99 (était $49.99)

Theatrhythm Final Bar Line : $24.99 (était $49.99)

Les incontournables :

Octopath Traveler 2 : $23.99 (était $59.99)

Triangle Strategy : $23.99 (était $59.99)

Nier: Automata : $15.99 (était $39.99)

Action et Aventure à Petits Prix

Les amateurs d’action ne sont pas en reste avec des blockbusters à prix cassés :

Batman: Arkham Trilogy – Chaque jeu à $9.99

Devil May Cry Trilogy – Chaque épisode à $9.99

Monster Hunter Rise + Sunbreak : $14.99 (était $59.99)

Resident Evil Saga – La plupart des épisodes à $9.99

Sifu : $11.99 (était $39.99)

Les Pépites Indépendantes

Les jeux indépendants brillent particulièrement dans cette sélection :

Cocoon : $14.99 (était $24.99)

Outer Wilds : $14.99 (était $24.99)

Tchia : $9.89 (était $29.99)

Stray : $22.49 (était $29.99)

Undertale : $9.89 (était $14.99)

Collections et Rétrogaming

Les collections Capcom sont particulièrement mises en avant :

Capcom Fighting Collection 1 + 2 Bundle : $38.99 (était $59.99)

Marvel vs. Capcom Fighting Collection : $29.99 (était $49.99)

Mega Man Battle Network Legacy Collection (Vol. 1 & 2) : $12.99 chacun (étaient $39.99)

La totale

– Ace Attorney Anthology – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Ace Attorney Investigations Collection – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Afterimage – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Among Us – $3.00 (prix de base : $5.00)

– Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Atelier Arland series Deluxe Pack – $37.79 (prix de base : $89.99)

– Atelier Ayesha DX – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack – $44.99 (prix de base : $89.99)

– Atelier Escha & Logy DX – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Firis DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Lulua – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Atelier Lydie & Suelle DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Marie Remake – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Atelier Meruru DX – $13.19 (prix de base : $39.99)

– Atelier Rorona DX – $13.19 (prix de base : $39.99)

– Atelier Sophie 2 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Sophie DX – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Sophie DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Totori DX – $13.19 (prix de base : $39.99)

– Atelier Yumia – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Batman: Arkham Asylum – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Batman: Arkham City – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Batman: Arkham Knight – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Blasphemous 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base : $14.99)

– BlazBlue: Cross Tag Battle – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Bloostained: Ritual of the Night – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Capcom Arcade Stadium Bundle – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Fighting Collection – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Capcom Fighting Collection 1 + 2 Bundle – $38.99 (prix de base : $59.99)

– Capcom Fighting Collection 2 – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Children of Morta – $3.28 (prix de base : $21.99)

– Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Citizen Sleeper – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Cocoon – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Cursed to Golf – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Dead Cells – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Demon Gaze Extra – $11.99 (prix de base : $59.99)

– Demon Turf – $11.24 (prix de base : $24.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Dragon’s Dogma – $4.99 (prix de base : $29.99)

– Dragon Marked for Death – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Dragon Quest – $2.99 (prix de base : $4.99)

– Dragon Quest 2 – $3.89 (prix de base : $6.49)

– Dragon Quest 3 – $7.49 (prix de base : $12.49)

– Dragon Quest 3 HD-2D Remake – $38.99 (prix de base : $59.99)

– Dragon Quest 11 S – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Dragon Quest Monsters: The Dark Prince – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2 – $22.49 (prix de base : $29.99)

– Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – $17.49 (prix de base : $49.99)

– Fairy Tail – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Fantasian Neo Dimension – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Figment 1 + 2 – $2.35 (prix de base : $39.99)

– Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster Collection – $48.74 (prix de base : $74.99)

– Final Fantasy 7 – $6.39 (prix de base : $15.99)

– Final Fantasy 8 Remastered – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Final Fantasy 9 – $8.39 (prix de base : $20.99)

– Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Final Fantasy 12 – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Final Fantasy 15 Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base : $29.990

– Front Mission 1st: Remake – $11.89 (prix de base : $34.99)

– Front Mission 2: Remake – $17.49 (prix de base : $34.99)

– Front Mission 3: Remake – $23.44 (prix de base : $34.99)

– Gal Guardians: Demon Purge – $12.49 (prix de base : $24.990

– Ghostrunner – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Ghost Trick – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Gone Home – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Grow: Song of the Evertree – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Guacamelee – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Hades – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Harvestella – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Human Fall Flat – $5.99 (prix de base : $19.99)

– I Am Setsuna – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Inkulinati – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Journey to the Savage Planet – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Kao the Kangaroo – $3.89 (prix de base : $29.99)

– Kill la Kill: If – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Legend of Mana – $11.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO Bricktales – $4.49 (prix de base : $29.99)

– LEGO Worlds – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Levelhead – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Lost Sphear – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 – $12.99 (prix de base : $39.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 – $12.99 (prix de base : $39.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Mighty Gunvolt Burst – $3.49 (prix de base : $9.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Rise – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Rise + Sunbreak – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Monster Hunter Stories – $19.99 (prix de base : $29.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Moonlighter – $2.29 (prix de base : $24.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Moving Out – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Mr. Driller DrillLand – $4.79 (prix de base : $29.99)

– Namco Museum Archives Vol 1 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Namco Museum Archives Vol 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Neo: The World Ends with You – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl 2 – $9.99 (prix de base : $49.99)

– NieR: Automata – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Ni no Kuni 2 – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Octopath Traveler – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Octopath Traveler 2 – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base : $19.99)

– One Piece: Pirate Warriors 3 – $4.79 (prix de base : $39.99)

– Onimusha 1 + 2 Pack – $28.99 (prix de base : $38.99)

– Onimusha 2 – $23.99 (prix de base : $29.99)

– Onimusha: Warlords – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Oninaki – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Ori and the Blind Forest – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Ori and the Will of the Wisps – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Outer Wilds – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $13.59 (prix de base : $39.99)

– Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Patapon 1 + 2 Replay – $23.99 (prix de base : $29.99)

– Penny’s Big Breakaway – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Portal Knights – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Project Nimbus – $2.39 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 2 Cloud – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Resident Evil 3 Cloud – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 7 Cloud – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Village Cloud – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Rolling Gunner – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered – $12.49 (prix de base : $24.99)

– SaGa Emerald Beyond – $24.99 (prix de base : $49.99)

– SaGa Frontier Remastered – $12.49 (prix de base : $24.99)

– SaGa Scarlet Grace Ambitions – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base : $12.99)

– Shinsekai Into the Depths – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Sifu – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Slime Rancher – $7.49 (prix de base : $34.99)

– Star Ocean: The Second Story R – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Star Ocean First Departure R – $6.29 (prix de base : $20.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base : $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $2.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist – $2.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist 2 – $11.99 (prix de base : $29.99)

– SteamWorld Quest – $3.74 (prix de base : $34.99)

– Stray – $22.49 (prix de base : $29.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Tchia – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Teslagrad Remastered – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Theatrhythm Final Bar Line – $24.99 (prix de base : $49.99)

– The House of the Dead 2: Remake – $18.74 (prix de base : $24.99)

– The Last Spell – $9.99 (prix de base : $24.99)

– The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $5.99 (prix de base : $29.99)

– The Outer Worlds – $7.49 (prix de base : $29.99)

– The Sinking City – $4.99 (prix de base : $49.99)

– Trials of Mana – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Triangle Strategy – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Ultra Street Fighter 2 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Undertale – $9.89 (prix de base : $14.99)

– Unrailed – $3.99 (prix de base : $19.99)

– We Love Katamari Reroll + Royal Reverie – $7.49 (prix de base : $29.99)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Wild Bastards – $8.74 (prix de base : $34.99)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base : $39.99)

Tous les prix mentionnés sont en dollars US pour le Nintendo eShop nord-américain. Les promotions sont susceptibles de varier selon les régions.