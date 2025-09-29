En 1996, Electrolux lance sur le marché le premier robot aspirateur. Au fil des années, ces petits engins vont progressivement envahir les maisons afin de soulager les hommes et les femmes en quête d’une aide ménagère (tout en amusant certains matous au passage). En 2015, Nintendo met au monde le célèbre Splatoon qui ne cessera de faire parler de lui jusqu’à nos jours. Quel est le lien entre un aspirateur et la boîte de peinture de Nintendo ? Splatterbot.

Développé et édité par Hey ! Kookaburra, Splatterbot a su nous attirer par sa fiche plutôt prometteuse : aux commandes d’un petit robot rondouillard, nous allons pouvoir nous amuser à répandre de la couleur encore et encore, dans une ambiance folle et survoltée, en solo ou en multi. Franchement, sur le papier, tout cela semble assez fun ! Sur le papier seulement. Aïe…

Les préparatifs

La présentation de Splatterbot est fort succincte, comme à peu près tout ce qui constitue le titre (oups).

Le joueur débute la partie en sélectionnant son mode de jeu : en solo ou en multi (local) jusqu’à 4 joueurs. La partie peut se dérouler en équipe ou bien en compétition chacun pour soi. Commençons par nous entraîner en solo afin de bien maîtriser les techniques de jeu, avant de quémander à autrui de venir jouer à nos côtés.

La sélection se poursuit avec le choix de notre couleur parmi les quatre disponibles. Il est aussi possible de se parer d’un costume mais cette option est encore verrouillée lors de notre première partie : ces artifices se débloquent au fil de la progression.

Six niveaux sont ouverts dès la première session de jeu : l’usine, la place, le port maritime, le quai, le bureau ou encore l’hexagone. Nous choisissons la place, par hasard. Et c’est parti pour notre premier match de robots aspirateurs !

L’heure de la patouille

« Faites le plus de désordre possible ! » nous annonce fièrement le titre.

Nous retrouvons quatre petits robots colorés, chacun dans un coin de l’écran, ornés de leur couleur respective. À peine le gong du compte à rebours déclenché que nous nous empressons de déplacer notre robot jaune (oui, nous avons choisi cette couleur !). Première déconvenue, et pas des moindres : nous avançons au ralenti… Diantre, que c’est mou ! Nous récoltons un premier bonus qui fait apparaître une petite boule de notre couleur. Cette dernière a pour mission de colorer un peu plus l’espace de son côté, tout aussi lentement que nous. Ensemble dans la mollesse ! Nos concurrents sont dans la même panade et tentent, eux aussi, de colorier comme ils le peuvent la moindre parcelle. Lorsque nous nous croisons, la réaction ressemble à des auto-tamponneuses déchargées : nous nous repoussons vaguement.

Un autre bonus apparaît : cette fois-ci, notre petite boule de peinture devient plus grosse et déploie dès lors un peu plus de couleur autour d’elle. Un autre bonus permet ENFIN d’aller plus vite. Nous nous empressons de récolter le dernier bonus disponible : une pseudo bombe de peinture de notre couleur. Fort heureusement, tous ces avantages s’additionnent et nous gagnons peu à peu une plus grande aisance de déplacement.

Au bout de deux minutes (le temps réglementaire), il est clair que la couleur jaune domine le terrain. Les joueurs contrôlés par la machine ne sont pas très fut-fut et fort simples à maîtriser : ils ne s’empressent pas toujours d’aller sur les bonus, ce qui laisse grandement le champ libre au joueur. Le tableau des scores met en évidence le pourcentage de couverture de chacune des couleurs avec le nom de l’heureux gagnant.

Deuxième essai, sur le quai cette fois-ci. Cette configuration permet d’utiliser la seule petite faculté disponible du robot : le saut. Afin de passer du quai au bateau, ou encore du bateau au yacht voisin, un petit saut est nécessaire. Très facile, le joueur ne rencontrera aucune difficulté. Il ne semble pas en être de même pour la machine : l’un de nos concurrents est péniblement resté sur le quai… Les deux autres sont parvenus à traverser mais avec peine. Sur cette carte, clairement, nous n’avions plus aucun adversaire, il nous suffisait de récolter les bonus et de colorier sans la moindre pénibilité (si ce n’est l’ennui).

Chacune des cartes met ainsi une petite subtilité en avant : l’hexagone nous a semblé être au final la plus intéressante puisque très petite. Mais une fois encore, en solo, l’intérêt est ridicule, si ce n’est l’acquisition de quelques pièces de costumes. Des costumes qui restent peu, voire pas, visibles pour certains.

Même pas une éclaboussure…

Splatterbot ne trouve un véritable sens qu’une fois le multi lancé : quel dommage dès lors qu’il n’existe qu’en local ! L’adversité devient réelle, et le fun un peu plus présent.

Néanmoins, le manque de contenu frustre rapidement les joueurs : il est très rapide de faire le tour du titre. Les costumes apportent un (très) léger intérêt mais ne changent rien au jeu en lui-même. Nous aurions apprécié plus de surprises, de paramétrages, mais aussi des robots un peu plus offensifs avec un bel arsenal pour faire de chaque terrain une véritable course contre la montre pour tout barbouiller de sa couleur ! Au lieu de cela, le jeu reste assez plat et il est fort à parier que les joueurs passeront rapidement à autre chose…

Splattebot est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 10 euros environ.

Le saviez-vous ?

Un fait divers insolite est survenu à Cambridge en 2022 : un robot aspirateur est parvenu à prendre la poudre d’escampette de son hôtel ! Dépassant les portiques d’entrée, l’aspirateur a été déclaré disparu. Les clients se sont alors pris au jeu, jusqu’à publier quelques notes sur les réseaux sociaux ! L’aspirateur a finalement été retrouvé à proximité… sous une haie !