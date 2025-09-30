Attendu pour le 23 octobre 2025, Double Dragon Revive se dévoile à travers une nouvelle bande-annonce mettant en avant les différents modes de jeu.

Encore une fois, c’est grâce au TGS que nous pouvons découvrir des nouvelles images du titre. Bien que celle-ci soient issues de la version Xbox, on peut imaginer que la version Nintendo Switch devrait lui être assez similaire. Dans tous les cas, elle devrait reprendre les mêmes modes de jeu et personnages.

Avec au menu:

Un mode histoire avec 4 personnages jouables.

Un mode mission avec 50 challenges différents (défense, destruction, etc…).

Des histoires parallèles.

Avez-vous hâte de retrouver les frères Lee ?

La série Double Dragon a défini le genre de l’action à défilement horizontal depuis son arrivée dans les salles d’arcade en 1987.

Elle revient aujourd’hui sous le nom de Double Dragon Revive grâce au soutien passionné des fans de jeux rétro au fil des années.

Le savoir-faire d’Arc System Works en matière de jeux de combat vous offre une expérience d’action moderne à défilement horizontal, avec un gameplay palpitant.

L’histoire

Quinze années se sont écoulées depuis la fin de la guerre nucléaire. Les survivants ont établi des colonies dans différentes régions du monde dévasté pour y reconstruire leur vie. Cependant, au fil de ces quinze années, la notion de nations a disparu, laissant place à des individus puissants qui gouvernent les colonies, contrôlent la politique et dictent les lois.

Cette colonie située sur la côte est l’une de ces cités, dirigée par un groupe de ces puissants : un gang nommé les Shadow Warriors.

Depuis leur ascension au pouvoir, les inégalités entre riches et pauvres se sont creusées. Les habitants des quartiers pauvres peinent à survivre, et des rumeurs persistantes parlent de disparitions mystérieuses.

Les frères Lee, maîtres du Sosetsuken, vivent dans un coin de la ville avec leur amie d’enfance Marian.

Le cadet honnête, Billy, et l’aîné au caractère libre, Jimmy.

Lorsque le dojo de Sosetsuken qu’ils ont hérité se retrouve sur le chemin des sombres projets de la ville, l’histoire commence…

Caractéristiques

Retrouvez vos personnages favoris de l’âge d’or des salles d’arcade, recréés en graphismes 3D modernes.

Les puissants ennemis du passé reviennent affronter les frères Lee.

Supervisé par une équipe ayant travaillé sur des jeux de combat d’Arc System Works, découvrez un gameplay d’action à défilement horizontal fidèle à l’essence de la série, avec des commandes et un équilibre repensés pour l’ère moderne.

Ramasser les armes disséminées dans les niveaux et utiliser les éléments interactifs du décor se fait de manière intuitive, même pour les nouveaux joueurs.