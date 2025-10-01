Supamonks, studio de production spécialisé dans l’animation, et Dotemu, éditeur de jeux vidéo indépendants, annoncent aujourd’hui leur collaboration pour l’adaptation en série d’animation du jeu vidéo Absolum à sortir le 9 Octobre prochain sur Nintendo Switch.

Cette nouvelle production marquera l’entrée de l’univers d’Absolum dans le monde de l’animation, offrant aux fans du jeu une nouvelle façon de découvrir cet univers captivant. Supamonks assurera la production de cette série ambitieuse, apportant son expertise reconnue dans la création de contenus animés de qualité.

Du jeu vidéo à la série d’animation : l’univers d’Absolum se deploie.

La collaboration entre Supamonks et Dotemu s’inscrit dans une démarche de développement de l’univers du lore et de la narration préparée pour le jeu, permettant d’étendre l’univers d’Absolum au-delà du jeu vidéo. Cette adaptation représente une opportunité unique de toucher un public plus large tout en respectant l’essence du jeu original.

Julien Bagnol-Roy, CEO Supamonks : « Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de produire cette série d’animation car Supamonks accompagne le projet Absolum depuis ses débuts. Nos équipes ont contribué à façonner cet univers dès la conception du jeu, et pouvoir aujourd’hui le transposer en série d’animation représente une continuité naturelle et stimulante de notre travail. C’est une opportunité unique de donner une nouvelle dimension à ce monde que nous connaissons intimement. »

Cyrille Imbert, CEO Dotemu : « En tant que première production originale dans notre portfolio, Absolum a bénéficié d’un soin particulier à chaque étape de sa création. Le lore, l’art et le développement narratif effectués sur le titre nous assurent une capacité à transformer le jeu en une incroyable série télé; une que nous souhaiterions voir en tant que spectateurs ! Supamonks de par leur implication dans la direction artistique du jeu et la qualité de leur travail est le partenaire idéal pour ce projet ambitieux. »

A propos d’Absolum :

Absolum est un beat’em up roguelite qui plonge les joueurs dans l’univers original de Talamh, un monde de fantasy ravagé par un cataclysme magique. Dans ce royaume déchiré, le Roi Soleil Azra a profité de la méfiance envers la magie pour asservir les mages par l’intermédiaire de son Ordre pourpre et étendre sa domination tyrannique. Les joueurs incarnent un groupe de rebelles qui se dressent contre l’oppression d’Azra, maîtrisant la magie interdite pour défier son pouvoir absolu.

Développé collaborativement par Guard Crush Games, Supamonks et Dotemu, Absolum combine l’expertise du beat’em up avec des éléments de roguelite modernes, offrant des combats frénétiques mêlant chaînes de combos et sorts dévastateurs. Avec sa rejouabilité infinie, le jeu propose plusieurs chemins à explorer et des rencontres imprévisibles pour une nouvelle expérience à chaque partie. Absolum marque la première licence originale de Dotemu, une création ambitieuse qui rend hommage aux classiques du genre tout en apportant une vision moderne et immersive du beat’em up. Absolum sera disponible le 9 Octobre 2025 sur PC, PlayStation et Switch.