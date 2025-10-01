Chantez et riez de tout votre cœur, brillez de mille feux avec Let’s Sing 2026 ! Soirée karaoké réussie assurée, grâce à une nouvelle playlist et un gameplay amélioré.
Let’s Sing 2026, le dernier opus de la célèbre franchise de karaoké développée par Voxler et éditée par PLAION, sera disponible le 4 novembre 2025 sur PlayStation®5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch™ (compatible avec Nintendo Switch 2).
Juste à temps pour les fêtes de fin d’année, Let’s Sing 2026 transforme n’importe quel salon une véritable scène et offre la meilleure expérience de karaoké de l’histoire de la franchise.
Playlist :
Avec 35 chansons en tête des classements, il y en a pour tous les goûts, des tubes modernes aux classiques intemporels :
- Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
- Chappell Roan – HOT TO GO!
- Lewis Capaldi – Wish You The Best
- Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry
- Coldplay – ALL MY LOVE
- Noah Kahan – Stick Season
- Benson Boone – Slow It Down
- Et bien d’autres !
Caractéristiques clés :
- Clips officiels disponibles pour une expérience authentique.
- 4 modes de jeu passionnants pour les joueurs solo et les groupes.
- Gameplay amélioré, pour le plaisir de tous les chanteurs, des amateurs aux divas.
- Jusqu’à 4 joueurs : idéal pour les fêtes et les réunions de famille.
- Pas de micro ? Pas de problème grâce à l’application gratuite associée.
- Une toute nouvelle histoire dans le mode Carrière.
- Pass VIP GRATUIT d’un mois inclus : une sélection croissante de plus de 180 chansons supplémentaires à débloquer.
Novice, roi ou reine du karaoké, Let’s Sing 2026 invite les chanteurs en herbe à monter sur scène. Préparez-vous à enflammer la scène !
Let’s Sing 2026 sera disponible le 4 novembre 2025 sur PlayStation®5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch™ (compatible avec Nintendo Switch 2). Les précommandes sont désormais ouvertes.
